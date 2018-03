Makled acusa a Rafael Isea de narcotraficante y a Luisa Ortega Díaz de ocultar las pruebas

Marzo 24 de 2018.- Walid Makled el comerciante sirio venezolano, quien purga una condena de 14 años por narcotráfico, ha decidido a través de la red Instagram, denunciar a varios exfuncionarios del gobierno oficial.

Su denuncia apunta a un cargamento de 1400 kilogramos de cocaína que fue embarcada desde Puerto Cabello a México, con escala en Colombia, y que pertenecía a Rafael Isea, exministro de Finanzas y presidente del Alba, durante el gobierno de Hugo Chávez, el cual fue descubierto en tierras aztecas y que al ser presentado el caso, fueron ocultadas las pruebas que inculpaban al que fuera gobernador de Aragua en el período 2008-2012, por la entonces exfiscal general Luisa Ortega Díaz junto a la fiscal Yemina Marcano.

Por Instagram, se pronunció e hizo estas graves acusaciones:

"Yo walid makled, ratificó mi denuncia en contra de la Ex fiscal general Luisa Ortega Díaz y a su vez a la ciudadana Yemina Marcano, ex fiscal y ex directora de drogas del ministerio público, por no haber investigado un caso de un cargamento de 1400 kilos de cocaina oculta en dos contenedores, los cuales salieron en barco por puerto cabello a través de la línea hamburg Sud, con destino a México puerto de Vera Cruz, con escala en Colombia en donde fue interceptada y al hacer la revisión con perros antidrogas lograron localizar la droga que salió de Venezuela, del hallazgo de esa droga y de que era proveniente de Venezuela, la Exfiscal general y la ex fiscal Yemina Marcano ocultaron las pruebas ya que esa droga le pertenecía al ciudadano Rafael Isea, ex ministro de finanzas, el cual también está involucrado en casos de corrupción, ya que se se robo más de 500 millones de dólares en notas estructuradas. Por ello le pido al departamento de justicia y al departamento del tesoro que le congele los bienes a todos los involucrados en este caso y sean capturados por ese hecho. Así mismo pongo mi testimonio a la orden ante los organismos internacionales competentes. @washingtonpost@unoticias @nytimes @cnnenvenezuela@canalrcn @caracoltv @eltiempo"

Por otro lado,en septiembre de 2013, Rafael Isea, pidió asilo y se convirtió en testigo protegido de la agencia antidrogas estadounidense DEA, tras, supuestamente, tener información clasificada sobre el tráfico de droga y lavado de dinero hacia Estados Unidos.