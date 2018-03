(VIDEO) Zulia: Dos pacientes trasplantadas rechazan el órgano por falta de medicinas en el hospital Universitario de Maracaibo

Mary Hernandez hospitalizada debido a un rechazo de órgano por falta de medicamentos. Ya son diarios los reportes de daños renales. @LuisLopezPSUV pic.twitter.com/BgS2A2dYCJ — Codevida (@codevida) 15 de marzo de 2018

20-03-18.-Desde el Hospital Universitario de Maracaibo, en el estado Zulia, Saralys Mavares y Carolina Araguo se sumaron a las denuncias por falta de medicamentos y a las estadísticas de pacientes con rechazo de órgano. El pasado lunes, 19 de marzo, la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) difundió el video de ambas trasplantadas para advertir a las autoridades que la ausencia de tratamiento sigue trayendo consecuencias irreversibles para los pacientes, según reporta el portal Efecto Cocuyo.“Tengo aproximadamente dos meses hospitalizadas porque no tomo nada de medicamentos. El Seguro Social tiene seis meses que no nos suministra nada”, dice Mavares desde el nosocomio. Agrega que no consigue el Cellcept, el Prograf y la prednisona para realizar su tratamiento y prevenir que su organismo rechace el injerto.“Aquí está mi compañera Carolina que tiene también un rechazo general crónico y seis meses sin tomar medicamentos“, continúa Mavares.El testimonio de ambas pacientes es apenas uno de decenas, según estima Codevida. La ONG ha compartido a través de sus redes sociales los rostros de la crisis de salud que padecen los trasplantados. El pasado 16 de marzo difundió la historia de Luz Marina Cañizales, que fue trasplantada de riñón en marzo de 2002 y que en diciembre de 2017 presentó un rechazo por falta de medicamentos.Tenía tres meses sin tomar sus medicinas: Cellcept, Ciclosporina y Prednisona. “Estoy desesperada, no quiero volver a perder mi riñón“, dice en cámaraDos días antes también salieron los testimonios de Roselyn Jiménez y de Mary Hernández, en ese orden, ambas con rechazo de órgano y tratadas en diálisis para intentar recuperar el injerto que les fue trasplantado.“Mi nombre es Roselyn Jiménez. Yo soy trasplantada renal, mi mamá donó el riñón. Tengo 10 años de trasplantada y ahorita estoy haciendo un rechazo“, denuncia la joven de 26 años, quien también fue recluida en el Hospital Universitario de Maracaibo y recibe diálisis para reactivar su órgano.Francisco Valencia, director de Codevida, indicó a Efecto Cocuyo que las denuncias de rechazo de órgano se registran con una frecuencia interdiaria. “Cada dos días se produce un caso de rechazo debido a la escasez de inmunosupresores y la situación va a seguir empeorando si no se toman medidas”, advirtió.Sin medicinas a la vistaEl pasado viernes, 16 de marzo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que Venezuela adquirió medicamentos inmunosupresores a través de su Fondo Estratégico. El organismo detalló que la entrega fue de 324.900 tabletas de tracrólimus, 300 mil tabletas de micofenolato mofetilo y 147.500 tabletas de ciclosporina para el tratamiento de pacientes trasplantados.Sin embargo, el director de Codevida confirmó a Efecto Cocuyo que este lote de medicamentos es un “remanente” de la entrega que anunció el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en noviembre del año pasado.Carlos Rotondaro, el presidente del Ivss recién destituido para ese momento, anunció la llegada de cuatro tipo de inmunosupresores a través del Fondo Estratégico.En la actualidad, el ministro de Salud Luis López funge también como presidente del Ivss, mientras que Rotondaro fue sancionado económicamente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el lunes, 19 de marzo, por propiciar la crisis humanitaria.