Protestan en Vargas en rechazo al precio de la bolsa Clap que vino en Bs. 305 mil

Sectores de La Guaira trancaron la Av. Soublette exigiendo el pronunciamiento del padrino de la parroquia y del Procurador Credito: La Verdad

En rechazo al precio de la bolsa que esta vez llegó en Bs. 305 mil, vecinos de El Guarataro, Santelmo, Llano Adentro, Quebrada de Cariaco, entre otros sectores de La Guiara, trancaron la Av. Soublette, a la altura de la Prefectura.



Exigieron la presencia inmediata del padrino político de la parroquia, Abel Álvarez, y el procurador Pedro Rodríguez, pero les mandaron a los Polivargas para que reactivaran el paso vehicular.



Señalaron que la bolsa del mes pasado contenía 5 kilos de harina Pan, 1 kilo de arroz, 2 litros de aceite y 1 kilo de azúcar y les costó Bs. 30 mil, por lo que no justifican ni entienden el salto que dio en esta ocasión.



“Tenemos hambre, pero no hay dinero para pagar esa bolsa cara. El mes pasado muchos tuvieron que pedir dinero prestado, a pesar de que no era tanto. Bs. 305 mil es demasiado, casi un salario mínimo por una bolsa con 9 artículos”, denunció José Sánchez, habitante de Santelmo.



Elizabeth Rodríguez comentó que las bolsas no trajeron leche ni granos y que los niños no están recibiendo los nutrientes necesarios para su desarrollo y crecimiento. “Muchas veces me acuesto con el estómago vacío para darle mi comida a mi familia”.



Para Zulma Méndez es injustificable que tengan que pagar esa cantidad y en efectivo. “Las autoridades no están garantizando nuestra alimentación. De cancelar con un punto nosotros tenemos que adicionalmente pagar el 40% por el alquiler de ese equipo. Exigimos que Álvarez y el Procurador se pronuncien al respecto”.



“No se explica como la caja no nos llega con regularidad y los bachaqueros tienen los productos en Maiquetía sacándole los ojos a los compradores. Eso es falta de mano dura”, dijo Karina Moreno.



Al cierre de nuestra edición se desconoció la repuesta que le dieron a la comunidad