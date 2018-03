Superintendente de la Sundde, Willian Contreras: "Sanciones de EEUU no tienen ningún efecto real en mí o en mi familia"

Cuente el pdte @NicolasMaduro conmigo, siempre de frente y comprometido con la Revolución, en la ardua tarea de luchar por la Patria que soñó nuestro Comandante Hugo Chávez, de bienestar, prosperidad y felicidad para el pueblo. No han podido ni podrán con los hijos de Bolívar. — Willian Contreras (@WContreras_) 19 de marzo de 2018

20-03-18.-El superintendente nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), Willian Contreras, afirmó que las sanciones impuestas en su contra por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos obedecen a una política injerencista contra el pueblo de Venezuela.“Esas medidas son completamente inocuas. No tienen ningún efecto real ni contra mí ni contra mi familia porque no tenemos ningún interés material en EEUU”, aseguró.Contreras acusó al gobierno de Estados Unidos de mantener una campaña de ataque en contra de la economía venezolana. “Nos atacan precisamente por tratar de contrarrestar la guerra impuesta”.“Yo creo que eso no nos amilana a nosotros, seguiremos haciendo el trabajo. Estamos obligados a hacer más y hacerlo mejor. No quiero darle más importancia, pero tampoco lo subestimo”, agregó.