Pedro Pablo Kuczynski confesó que usó offshore para eludir impuestos en EEUU

20 marzo 2018 - El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo a la Comisión Lava Jato del Congreso de Perú que utilizó una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas para eludir legalmente el pago de impuestos en Estados Unidos.



El presidente, un exbanquero de Wall Street cuya esposa es estadounidense, le dijo a la comisión que la compañía offshore Dorado Asset Management Ltd estaba controlada por su hija y lo ayudó a eludir impuestos legalmente en Estados Unidos, por la venta de una propiedad en Perú.



“¿Para que le vamos a pagar al Tío Sam y al señor Trump un montón de plata que está aquí en Perú?”, dijo Kuczynski a la comisión, según un fragmento del audio de cuatro minutos que reseñan medios internacionales.



Kuczynski hizo la revelación a la comisión durante un interrogatorio de más de siete horas el pasado viernes, justo cuando trata de desenredarse de un escándalo de corrupción ante un nuevo pedido para su destitución en el Congreso.



Un informe de la unidad de inteligencia financiera del regulador de bancos de Perú dijo esta semana que Kuczynski registró la venta de su casa en Lima a Dorado Asset por unos US$ 695,000 en el 2006, antes de que la compañía se mudara a Perú y pasara al control del mandatario.



Cuando se le preguntó acerca del motivo de la venta de la propiedad, Kuczynski le dijo a la comisión legislativa que era “muy simple: En Estados Unidos hay un impuesto muy grande si uno deja el pasaporte americano y cuanta menos propiedad uno tiene, menos va a pagar”.



“Entonces tengo que salir de las propiedades que tengo o yo me muero pobre”, agregó Kuczynski, de acuerdo con el audio.



Kuczynski quien tenía ciudadanía estadounidense y renunció a ella antes de lanzar su candidatura a la presidencia en 2016, espera reunirse en abril con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump -quien ha calificado como “inteligente” la elusión de impuestos-, durante una cumbre de líderes de la región en Lima.



El Congreso de Perú acordó el pasado viernes que el nuevo pedido de vacancia contra el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) será debatido el próximo 22 de marzo.



Este es la segunda solicitud de vacancia contra Kuczynski en tres meses por su presunta vinculación con hechos de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht.

