PCV pide a Maduro evaluar la gestión de Motta Domínguez y, si sale "raspado", destituirlo

17-03-18.-El Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió al Gobierno realizar de manera urgente "una evaluación crítica y autocrítica" de altos funcionarios del Gobierno que "tienen responsabilidades en situaciones de la gestión pública". Se refirió, concretamente, a los ministerios de Alimentación, Producción Agrícola y Energía Eléctrica.

El secretario general del PCV, Oscar Figuera, afirmó que la evaluación de la gestión del ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, "puede llevar a la destitución de ese funcionario" porque además de que hay problemas con el servicio, con su gestión está creando "una crisis de abandono de miles de trabajadores de la industria".

Los comunistas llamaron de nuevo a encarcelar a los corruptos "estén donde estén". Instaron a "hacer cambios" en el Ministerio de Alimentación, e incluso, a fusionar este despacho con el de Producción Agrícola para que no se privilegie la importación mientras se deteriora la producción agrícola.

Criticó que todo lo que sucede en el sector eléctrico sea calificado como un sabotaje: "Muchos casos no son sabotaje; son actos de vandalismo, de robo" en una industria en la que las autoridades no pueden garantizar la seguridad.





El PCV exige resolver la crisis del efectivo / Foto: Anthony Ascer Aparicio - Archivo Contrapunto

El PCV reprochó la escasez de efectivo, que empeora los problemas de transporte. Denunció que los terminales están prácticamente abandonados, y citó el caso de La Bandera. "A los usuarios se les quiere cobrar en efectivo", condenó.

El dirigente anunció que "estamos trabajando un plan de emergencia y movilización en defensa de los derechos a la comida, a la salud, a la seguridad, al transporte y al trabajo". Figuera reiteró que las soluciones no pueden ser "paños calientes" o "medidas de conciliación" con el capital y renovó su llamado a tomar acciones.

En el plan -que será presentado al país y al Gobierno próximamente- debe incluirse que lo que se produce en el campo "llegue a los venezolanos sin intermediarios".

El PCV mantiene la línea "de impulsar la más amplia unidad" revolucionaria para las elecciones de Consejos Legislativos y Concejos Municipales, y para todas las luchas, pero no descarta "alianzas parciales". Figuera advirtió que en municipios como Simón Planas (Lara) y Libertador (Monagas) no se resuelven "algunas situaciones" con los alcaldes no habrá alianzas integrales con el PSUV. Apuntó, también, que no respaldarán candidaturas que sea "antiobreras y antipopulares".