Sundde evaluará y fiscalizarán los precios de matrículas en universidades privadas

Caracas, marzo 13 - El Ministerio para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómico (Sundde) evaluarán y fiscalizarán las universidades del país, para evitar que en las mismas se pretendan cobrar las matrículas de acuerdo a la tasa del mercado ilegal de divisas.



Se pretende “dolarizar el cobro de la matrícula de los estudiantes. No hay razones para que esto siga ocurriendo”, subrayó el ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa.



Durante su intervención, el ministro reiteró que para ello se viene trabajando con la Sundde “para evaluar aquellas universidades que traten de imponer tarifas que no existen en la realidad del pueblo venezolano“.



“Vamos aplicar todo el peso. Aquí hay un solo Estado. Si bien es cierto que son universidades privadas hay un solo Estado, una sola rectoría de la educación en el país, que es en ese caso el Estado venezolano. No son universidades aisladas o que pretendan ser un estado dentro del Estado; aquí hay una sola rectoría y no vamos a permitir que hagan lo que se les dé la gana con la tarifa”, sentenció.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 268 veces.