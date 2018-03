Detienen en Suiza a dos ejecutivos de Helsinge Inc. relacionados con entramado de corrupción en Pdvsa

Credito: Web

12-03-18.-Dos personas fueron detenidas en Suiza en relación con la investigación sobre una empresa consultora suiza que fungió como intermediaria entre la petrolera estatal de Venezuela y algunos de sus principales clientes.



Los ejecutivos de Helsinge Inc. fueron arrestados en los últimos días luego de acusaciones que se incluyeron en una querella contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), de acuerdo con una fuente allegada al caso.



La fiscalía de Ginebra confirmó la investigación contra ejecutivos de Helsinge, no especificados, por sospecha de corrupción de funcionarios extranjeros y lavado de dinero, pero se negó a hacer más comentarios.



La fuente habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada para discutir del tema públicamente.



Algunos de los clientes y surtidores más importantes de PDVSA utilizaban a Helsinge para obtener información privilegiada sobre contratos de exportaciones y ventas petroleras.