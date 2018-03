Empresa ligada a Pdvsa demanda en EEUU a firmas intermediarias por corrupción

Credito: Archivo

09-03-18.-La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) demandó a través de una firma en Estados Unidos a un grupo de empresas intermediarias que acusa de participar en una millonaria trama de corrupción en dólares que involucra a funcionarios de la petrolera, dijo el jueves su abogado en una entrevista, reseña la agencia Efe.



En la demanda que presentó la firma PDVSA US Litigation Trust se denuncia a una pequeña empresa llamada Helsinge Inc. por obtener información privilegiada y términos de licitación de forma fraudulenta al sobornar a funcionarios de la estatal, incluido su actual vicepresidente Ysmel Serrano, indicó el documento.



La trama de corrupción habría beneficiado con miles de millones de dólares en ganancias ilícitas a las empresas intermediarias que participaron en la trama de corrupción, añade la demanda.



El documento menciona a firmas como Lukoil Petroleum Ltd, Colonial Oi1 Industries, Inc, Glencore Ltd, Vitol SA y Trafigura AG.



Previo a esta acción judicial en Estados Unidos, la Fiscalía venezolana inició una amplia investigación dentro de la petrolera que llevó en pocos meses a decenas de sus empleados a la cárcel acusados de corrupción, incluidos funcionarios de alto rango y algunos expresidentes de la compañía.



El presidente Nicolás Maduro apoyó la purga interna de la principal compañía estatal, pero sus adversarios aseguran que responde a rivalidades entre distintas facciones de una élite corrompida.



“Creo que esta demanda (...) ilustra hasta qué punto PDVSA y la República de Venezuela están preparados para ir tras la corrupción, independientemente de quiénes sean las personas involucradas”, dijo por teléfono David Boies, presidente del bufete Boies Schiller Flexner, que representa a la firma vinculada a PDVSA que acudió a la corte.



El dinero que logren recaudar durante el litigio será enviado a PDVSA, dijo Boies. “Este es un juicio de PDVSA”, explicó.



La petrolera venezolana no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, ni tampoco Helsinge o las compañías acusadas de participar en el supuesto esquema.