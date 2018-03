Observatorio Electoral Venezolano cuestiona proceso de inscripción en el Registro Electoral

Credito: Twitter

02-02-18.-Hace unos días venció el lapso para que los venezolanos con derecho a voto que no estuvieran incluidos en el Registro Electoral (RE) pudieran hacerlo con el fin de participar en las próximas elecciones presidenciales. La información que al respecto suministró el Consejo Nacional Electoral (CNE) indica que un número importante de potenciales votantes se abstuvo de hacerlo.



Así se desprende de un comunicado difundido por el Observatorio Electoral Venezolano, en el cual se informa que en el proceso se registraron 969 mil 693 nuevos votantes residenciados en Venezuela; es decir, la mitad de los que se estiman podían hacerlo (casi dos millones de personas).



Por otro lado, en el exterior se registraron 5 mil 689 nuevos votantes, lo que representa apenas un 0,3% del total potencial en edad para votar, estimado en alrededor de dos millones de personas.



Según el documento, estas cifras evidencian que “una cantidad muy significativa de posibles electores quedó por fuera del RE”.



A juicio de la organización, a esta situación contribuyó el conjunto de condiciones a partir de las que se decidió y organizó el proceso electoral, incluyendo la rapidez con la que se determinó la fecha de los comicios y el lapso tan breve que se fijó para que se llevaran a cabo.



Ello originó en amplios sectores de la población la percepción de que las condiciones generales puestas para estas elecciones no garantizan la imparcialidad ni la transparencia debidas.



“Adicionalmente, cabe mencionar que el CNE no cumplió cabalmente su papel en cuanto a informar respecto de la inscripción en el RE y facilitar que los ciudadanos pudieran hacerlo. Al contrario, (…) llegó a obstaculizar la inscripción de los venezolanos en el exterior, mediante la exigencia de ciertos requerimientos no contemplados legalmente”, afirma el comunicado.



“El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera que la manera en la que tuvo lugar el proceso de registro de los nuevos votantes se suma a varias otras irregularidades que empañan las elecciones presidenciales del 20 de mayo, proyectando dudas sobre sus resultados.



Como lo ha señalado en diversas oportunidades, se corre el riesgo, así, de que no solo no se comiencen a despejar los graves problemas que confronta el país, sino que se compliquen aún más”, concluye el documento.





