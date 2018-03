Bienes inacutados a la empresa Cuferca serán evaluados y pasarán al Estado

Credito: Web

1 de marzo de 2018.- El fiscal general de la República,Tarek William Saab, indicó este miércoles que los bienes incautados a la Constructora Urbano Fermín C.A (Cuferca), involucrados en la firma de contratos con sobreprecios en la Faja Petrolífera del Orínoco, serán debidamente evaluados para recuperarlos en beneficio del Estado y el pueblo venezolano.



"Esos vienes tienen que tener una justa no salmente administración y distribución, sino que, sea resarcido proporcionandole al Estado y al pueblo de Venezuela los beneficios correspondientes", dijo Saab durante su intervención el programa Punto de Encuentro, transmitido por VTV.



Al respecto, el fiscal llamó a la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) y a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), a estrechar vínculos para trabajar en conjunto con el Ministerio Público, para lograr la distribución de los bienes incautados.



"La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo tiene que pasar a un nivel diferente como política de Estado, coordinada con el Ministerio Público para la administración de estos bienes incautados a los delitos de la corrupción", dijo.



Empresa fantasma



En el caso de Cuferca, propiedad de la familia Urbano Fermín, es una contructora que tenía una red de empresas en países como Estados Unidos, Panamá y República Dominicana y pertenece a una de las 10 organizaciones que ocasionaron daños al patrimonio del Estado por más de 200 millones de dólares, al comprobarse sobreprecios de hasta un 230% en contratos adjudicados de manera irregular en la Faja Petrolífera del Orinoco.



La misma, fue allanada en septiembre de 2017 y se ordenó la privativa de libertad de los socios de la empresa Carlos Enrique Urbano Fermín y Carlos Eduardo Fermín, residentes actualmente en Estados Unidos.



Sobre la trama desmontada, Saab refirió que esta empresa no estaba estructurada y otorgaba contratos de palabra y pagaba obras sin ejecutar, incursionando en la instigación para delinquir con la actuación de gerentes de la administración pública que finalmente desfalcaban a la nación.



Ante esto, el fiscal destacó la importancia de la empresa privada, siempre y cuando no incurran en delitos de esta magnitud.



"Creo en la empresa privada productiva,que genere empleo, que produzca una distribución de las riquezas ajustadas a la Constitución con el Estado venezolano, en función de avanzar económicamente", manifestó.



