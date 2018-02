Zulia: Familiares de pacientes del Hospital Universitario de Maracaibo protestan por supuesto cierre de pabellón y falta de medicamentos

Credito: NAD

28-02-18.-Familiares de los pacientes del Hospital Universitario de Maracaibo se apostaron, la mañana de hoy, en las afueras de este centro de salud para realizar una protesta ante el supuesto cierre de pabellón y la falta de insumos médicos.



Karilin Fernández manifestó que su mamá tiene un mes internada en el Universitario, debido a una fractura de cadera y, ayer, le informaron que el quirófano iba a ser cerrado, ya que el mismo debía ser desinfectado.



En este sentido, afirmó que en el hospital le indicaron que todos los pacientes iban a ser dados de alta. Añadió que no tienen dinero para comprar los medicamentos a sus familiares y que su mamá ya no aguanta el dolor, por lo que, le hizo un llamado al gobernador, Omar Prieto para que se aboque a resolver la situación.



Otros familiares aseguraron que tienen dos meses esperando por la operación de sus seres queridos y todavía no les han dado respuesta sobre la intervención quirúrgica.



“Hay que comprar inyectadoras, alcohol y algodón. No hay esterilización, es decir, todos los días nos dicen algo nuevo que son solamente excusas. Mi hijo tiene mes y medio aquí y no lo han intervenido, a pesar de que tenía que ser operado de emergencia, luego de tener un accidente en moto”, sentenció Lilia Chirinos.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 289 veces.

La fuente original de este documento es:

NAD (http://noticiaaldia.com/2018/02/familiares-pacientes-del-hospital-universitario-protestan-supuesto-cierre-pabellon-falta-medicamentos/)