Empresa de Houston demanda al ex-ministro del petróleo Rafael Ramírez por presuntos sobornos

Rafael Ramírez Credito: Archivo

17-02-18.-El ex-ministro de petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, Rafael Ramírez, fue demandado el viernes por una empresa de Houston que alega que estaba detrás de demandas de al menos $ 10 millones en sobornos para firmar acuerdos para vender sus activos energéticos en el país sudamericano.



La demanda civil presentada en Houston se produjo apenas cuatro días después de que un funcionario estadounidense le informara a The Associated Press que los fiscales sospechaban que Ramírez había recibido sobornos en relación con un importante plan de soborno de la petrolera estatal venezolana, PDVSA.



En la nueva demanda, Harvest Natural Resources alega que a partir de 2012 rechazó una demanda de soborno de $ 10 millones de un consultor petrolero con sede en Florida que dijo que actuaba en nombre de Ramirez, entonces presidente de PDVSA y ministro de Petróleo de Venezuela.



La compañía había llegado a un acuerdo para vender su participación en una empresa conjunta con PDVSA por $ 725 millones a la estatal propiedad de Indonesia, Pertamina.



Harvest afirma que, como resultado de su negativa a pagar, Ramirez no aprobó la venta y el acuerdo fracasó. La demanda citaba informes de prensa en los que se citaba a Ramírez diciendo que Venezuela todavía estaba analizando la venta propuesta y que "tanto el comprador como el vendedor saben lo que deben hacer para obtener la aprobación del gobierno".



Ramírez, contactado el viernes por AP, declinó hacer comentarios sobre la demanda, pero reiteró que nunca solicitó sobornos ni jugó un papel en la selección de los socios comerciales de PDVSA.