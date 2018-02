Habitantes de Caricuao denuncian que les vendieron Cajas de Clap abiertas e incompletas

06-02-18.-Habitantes de la UD3 y UD4 de la parroquia Caricuao que reciben las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y producción (Clap) hacen un llamado a las autoridades del Estado para que atiendan las irregularidades que están padeciendo hace más de tres meses, entre las que destaca recientemente que a pesar de que pagaron el aumento de las cajas, se las vendieron abiertas y con pocos productos, según reporta el portal El Pitazo.



Los afectados informaron que están cansados de que los vecinos que laboran en los Clap los amenacen cada vez que le hacen cualquier señalamiento.



Carolina García, habitante de la UD4, informó que los que laboran en los Clap están desconociendo a sus propios vecinos, no solo cuando los amenazan, sino con la continua actitud de pensar que no les pueden hacer nada legalmente, aunque sigan cometiendo irregularidades en contra de la comunidad. “Creen que el Estado los va salvar, aunque los descubran sacando alimentos de las cajas de sus propios vecinos, se escudan diciendo que así fue que las recibieron”.



García invitó a las autoridades del Estado a que les pongan un freno a irregularidades que vienen sufriendo en la UD4 con la venta de estos alimentos. Pidió además que revisen qué hacen los Clap con la totalidad del dinero que recaudan para el transporte de las cajas.



“Las cajas nos las vendieron abiertas y pudimos comprobar que les sacaron productos porque las de los que conforman los consejos comunales estaban completas. Hacemos un llamado a que se revisen con seriedad estos casos”, alertó Garcia.



Asimismo, Alejandro Marín, habitante de la UD3 de Caricuao, recalcó que los comuneros no están supervisando para nada las cajas o bolsas del Clap que les entregan. Recordó que igual hicieron con los juguetes que les dieron en diciembre, cuando faltaron muchos niños por recibirlos y a los que les dieron, se los entregaron rotos.



Alejandro, padre de familia de tres hijos, pocas veces consigue el dinero para comprar la caja de alimentos, porque actualmente no tiene trabajo; repara una que otra vez algún artefacto eléctrico. Acotó que necesita de estos alimentos para su familia.



“Lo que vemos es que nadie quiere solventar las irregularidades; las denuncias que hacemos parece que las guardan, el Gobierno tiene que entender que hay muchas familias pasando muchas necesidades porque están sin empleo”, dijo.



Pocos productos



Rosa Marqués vive en la UD4; es otra vecina que no entiende por qué su caja del Clap le llegó abierta y con pocos productos alimenticios. Rosa destacó que no hay ningún control en el cobro del transporte de las cajas; indicó que nunca los comuneros del Clap les han presentado a los vecinos un informe, factura, del total y menos de qué hacen con esta cantidad de dinero.



Marqués también destacó que no ve por ningún lado el fiscal que supuestamente debe estar supervisado los Clap, dispuesto en la Ley que hizo el Estado para estos centros locales de abastecimiento y producción.



“Termina siendo mucho dinero el que recolectan para el transporte de las cajas, por lo que pedimos que nos informen mediante un balance, facturas, de qué hacen con este dinero, porque no creemos que lo utilicen todo para pagar el flete del camión que nos trae las cajas a los edificios. Hay mucho desorden en la mayoría de los Clap de Caricuao”, explicó la vecina.



Se sienten estafados



Raquel Díaz, habitante de la UD4, indicó que las cajas del Clap que les llegaron esta semana en este sector no trajeron leche en polvo, granos, mayonesa ni salsa de tomate. Díaz acotó que fueron muy pocas la que vinieron completas. Destacó que se sienten estafados y lo que más les molesta es que nadie les da la cara para decirles qué pasó con los alimentos que les faltan.



“Es un abuso, una burla para los vecinos, porque las pagamos más caras; teníamos casi tres meses sin recibirlas y nos llegan así, abiertas e incompletas. Estas cajas han sido las peores, las que vienen de México, sin contar lo del dinero que recolectan para el transporte, que termina siendo demasiado. Invito a cualquier persona a que saque la cuenta; no creo que todo eso lo utilicen para el traslado de estos alimentos”, denunció Díaz.