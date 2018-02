(AUDIO) Economista Manuel Sutherland: El control cambiario propició pérdida de $700 mil millones

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

El economista Manuel Sutherland, investigador de la Asociación Latinoamericana de Economía Marxista –ALEM-aseguró durante una entrevista en Unión Radio que el control de cambio decretado en 2003 fue una medida necesaria para enfrentar la devaluación de la moneda.“Eso debió morir rápidamente después de estabilizada la economía en 2004 que hubo un crecimiento de 18%, una especie de recuperación económica sólida y debió abrirse el control de cambio”, expresó.Sutherland explicó que para rescatar la economía habría que eliminar el control cambiario, la Ley de Ilícitos Cambiarios y la Ley de Precios Justos “porque frenan el proceso de acumulación de capital tanto privado como público”.“Cuando hablo de liberación del tipo de cambio no tiene que ser que el Banco Central de Venezuela –BCV- venda todos los dólares que tenga, hablo de una liberación en la cual cualquier persona que tenga dólares puedan venderlos o comprarlos libremente”, precisó.Para el experto, la sobrevaluación del tipo de cambio ha sido lo más negativo para la economía. “Crea un estímulo para la importación, deprime la exportación y desestimula la producción industrial y agrícola, ese control de cambio hizo una transferencia de renta petrolera desde Pdvsa a empresas nacionales ineficientes que no generan divisas y que no pueden competir en el mercado mundial”, expresó.“Gran parte de las divisas se fugaron, salieron del país por vía financiera y del fraude exportador. Entre fuga de capitales y el fraude exportador podríamos estar hablando de casi $ 700 mil millones que se perdieron y se vendieron de manera muy barata”, detalló.