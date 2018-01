Miranda: Vecinos trancaron la Panamericana en protesta por retraso en la entrega de los Clap

Buenos días ciudadanos de Los Altos Mirandinos reportan hace minutos "Manifestacion en el km 09 de la carretera Panamericana en ambos sentidos, ya que La comunidad de FIGUEROA solicita su BOLSA DE CLAP pic.twitter.com/xxyHwgows9 — Daniel G. Colina (@danielgcolina) 24 de enero de 2018

via @Arturexs: Km 9 de la panamericana trancado por pocas personas en ambos sentidos pic.twitter.com/yV4AmxBPXA — traffic MIRANDA (@trafficMIRANDA) 24 de enero de 2018

24-01-18.-Usuarios de las redes sociales reportaron el cierre de la carretera Panamericana la mañana de este miércoles por parte de los pobladores en señal de protesta contra la escasez de alimentos y el retraso en la entregas de las bolsas del Clap, algunas no habrían aparecido desde hace varios meses.Los vecinos cerraron los cuatro canales de la arteria vial que conecta los Altos Mirandinos con Caracas a la altura del Km 9, en el municipio Los Salas (San Antonio) del estado Miranda.Pasadas las 8:30 AM funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía de Miranda mediaron con los vecinos para despejar la vía, no obstante estos continuaron su protesta a un lado de ella.