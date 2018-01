(AUDIO) Consejos comunales en Santa Rosalía gestionan pan regulado con panaderías locales

19 Ene. 2018 - l programa emblemático de la Mano con el Pueblo, transmitido por el Sistema Radio Mundial se trasladó este jueves a la parroquia Santa Rosalía, exactamente en la Plazoleta el Carmen, donde conversó con los habitantes de la Comuna comandante Hugo Chávez conformada por 472 familias, 1400 habitantes y 19 Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Claps).



Así lo informó su jefa territorial y de economía popular Tania Gutiérrez, quien aseguró que “siempre recibimos el Clap mensualmente pero ahora tenemos un retraso de dos meses. En diciembre nos llegaron 25 perniles, no fue suficiente, pero, si embargo, nos llegaron los 472 combos hallaqueros.”



Gutiérrez en ese contexto hizo un llamado a Fundeca con el fin de que les garanticen la distribución de los Clap cada 21 días, agregando que entienden que cada 15 días es difícil por la situación del país.



Por su parte Desiré Vásquez, vocera de contraloría y alimentación, habló sobre los logros con la distribución del pan regulado, “tenemos 3 panaderías de las cuales 2 nos ayudan con la entrega del pan a 10 consejos comunales. Ellos venden el pan directo a los Consejos Comunales por el despelote que había con las colas a las 3:00 a.m. y la presencia de los bachaqueros.”



Recalcó que la bolsa de 8 panes tipo francés tiene un valor de Bs. 4.400. y provienen de las panaderías El Campanario y Flor de Zuluaga.



Vasquéz aprovechó para hacer otro llamado a SUNAGRO para que regularicen la distribución de la harina. Por ejemplo, dijo Vásquez, "otra panadería no puede distribuir pan regulado por que se quedó sin harina al tiempo que instó a otros Consejos Comunales a tomar la iniciativa".



El recién llegado al consejo comunal Plazoleta El Carmen Amilcar Miranda, vocero de finanzas, expresó que hay que organizarse debidamente, aunque aclaró que están en pleno proceso de organización y, enfatizó que el logro más reciente es el acuerdo con las panaderías.



“Se hacían unas colas inmensas, la gente del Valle del Tuy se quedaba en la estación del Metro La Bandera, había robo, droga y se llevaban todo el pan. En reuniones con el Consejo Comunal resolvimos ese problema”, recalcó.



Miranda explico un incidente que tuvieron con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Sundde, “después de tener cuatro meses con este acuerdo con las panaderías, el instituto nos dijo que no podíamos seguir comprando el pan directamente a las panaderías. Luego le hicimos un llamado al Sundde y nunca nos dieron respuesta.”



* Escuche aquí el programa