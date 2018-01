Rafael Ramírez: "El Fiscal General viola la constitución y los derechos fundamentales que él mismo ayudó a redactar"

15-01-18.-El ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, cuestionó este domingo en su artículo dominical publicado en el portal Aporrea.org la actitud del presidente Nicolás Maduro frente a las instituciones del Estado y los políticos que cuestionan su gestión como jefe de Estado.



Ramírez afirmó que hay temores dentro del gobierno de decir algo que no esté en línea con lo que dice el presidente. Aseguró que está “sorprendido y preocupado” por esa actitud, pues los órganos del Estado y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se paralizan y no cumplen con sus tareas de control.



“La actuación de los organismos de seguridad del Estado ha sido abusiva. Los allanamientos, las detenciones con rostros enmascarados, con gran profusión de hombres y armamentos para detener a quien sea, además de resultar ridículo, tiene la clara intención de atemorizar, amedrentar, callar la boca. Los juicios públicos, cuando el Presidente, el Vice presidente o el Fiscal sentencian a alguien en público, en cadena nacional, en rueda de prensa, están violando todos los procedimientos y garantías que establecen nuestra Constitución, que introdujo y respetó el Comandante Chávez, para que nunca nadie lo pudiese llamar, calificar de tirano o autoritario.”, indicó.



Ramírez también afirmó que el fiscal general Tarek William Saab, está violando sus derechos constitucionales, "tiene un modo de actuar que viola la constitución y los derechos fundamentales que él mismo ayudó a redactar en el proceso Constituyente de 1999. Agregó que cuando él necesitó apoyo, contó con Pdvsa. La misma empresa que ahora “acusa y persigue”, sentenció en el texto.