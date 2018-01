Alarmante: CDI de Maiquetía no recibe despacho de alimentos desde diciembre

Enero 14 de 2017.- Caraota con arroz es el único menú que se le esta ofreciendo a los pacientes hospitalizados en el Centro de Diagnostico Integral de Maiquetía, donde trabajadores denuncian el retraso en el despacho de alimentos desde principios de diciembre.

"Tenemos un mes sin recibir alimentos, solo queda caraota y arroz y es lo que se esta preparando. Los vegetales y demás rubros se acabaron hace semanas, mientras que carne y pollo no llega desde noviembre. Tenemos reportes de otros CDI que presentan la misma situación, hemos llamado a las autoridades y no dan respuesta", expresó el obrero, miembro del consejo de trabajadores de Barrio Adentro.

Detalló que esperan que los anuncios del presidente Nicolás Maduro en cuanto a la rehabilitación de todos los CDI y ambulatorios llegue a todos los del estado que en su mayoría se encuentran el piso. "Aquí no tenemos aire acondicionados desde hace dos años y a pesar que los responsables conocen la situación no han buscado solucionarlo, esto es un horno y los pacientes padecen demasiado por el calor".

Agregó que hay áreas del centro de salud que no tienen luz y los baños no funcionan. "Barrio Nuevo vino el año pasado, echó una pinturita y se fue, los problemas de infraestructura, eléctricos y en el baño no fueron atendidos, por lo que seguimos en las mismas, Las jardineras no se han podido limpiar porque ni un rastrillo tenemos".

El obrero aseguró que casi todos los CDI se encuentran en las mismas condiciones, por lo que esperan sean atendidos cuanto antes. "Ahorita están trabajando con las medicinas que llegaron en noviembre y ya no quedan muchas, se espera que en los próximas días realicen el despacho".