Provea: constatamos que algunos venezolanos se alimentan con "salchichas para perros"

Credito: Provea

13-01-18.-La organización de derechos humanos Provea reportó que venezolanos están comiendo alimento para perros porque no pueden adquirir comida para humanos debido a la crisis económica.



"En un recorrido por diferentes supermercados de la ciudad capital, miembros del equipo de Provea corroboraron la denuncia de que, como consecuencia de la crisis económica, venezolanos compraban alimento destinado para animales, para ser empleado en el consumo humano", indicó Provea.



La ONG asegura haber constatado que "muchas personas llevaban las llamadas 'salchichas para perros', cuyo contenido está compuesto por huesos de pollo triturados, mezclados con otras partes no comestibles del pollo, que es envasado como un embutido y vendido de manera congelada".



Provea "logró conversar con algunas de las personas que adquirían el producto, quienes confirmaron que lo adquirían y preparaban posteriormente para consumo humano. Según los testimonios lo mezclaban con huevo revuelto o lo sofreían para revolverlo con arroz".



En opinión de Provea "que los venezolanos estén consumiendo alimentos para animales es una dramática consecuencia de la violación del derecho a la alimentación por parte del Estado, de no tomar las medidas para garantizar el acceso de la población a productos de la dieta básica, de manera segura y a precios accesibles".



El organismo también advirtió también que "las fiscalizaciones a los supermercados son medidas arbitrarias e insuficientes para garantizar comida para los venezolanos".

