(VIDEO) ¿Dónde están los patos? Crédito de 5,5 millones de dólares entregaron en 2014 a “empresa fantasma”

11 Ene. 2018 - Un crédito en divisas para financiar un supuesto proyecto de producción de patos para la exportación fue otorgado en septiembre de 2014 por un banco público venezolano, sin que más de tres años después se tenga información del destino de los recursos ni de la identidad de los accionistas de la compañía que lo recibió de manos del propio presidente Nicolás Maduro.



El hecho es verificable por el video del acto de entrega, realizado en el auditorio del Banco de Venezuela, la noche del 10 de septiembre de 2014, con motivo de la conmemoración del sexto aniversario de la nacionalización de la que, actualmente, es la principal entidad financiera del sector público en la nación suramericana.



La compañía favorecida con el financiamiento fue identificada por el maestro de ceremonias como Agropecuaria Industrial Real, quien no mencionó el nombre del representante de la misma, un hombre canoso de unos 60 años, que recibió el “cheque” de manos del mandatario mientras explicaba risueño la naturaleza del proyecto.



Sin embargo, 40 meses después, no hay información sobre la evolución de la inversión, cuyo centro de operaciones estaría ubicada en una hacienda de la región de Barlovento del estado Miranda, en las cercanías de la ciudad de Caucagua, a unos 60 kilómetros al este de Caracas, según refirió el “empresario”.



Una búsqueda documental exhaustiva en la web sobre la producción de pato no arroja resultados que permitan certificar que en la región capital existe tal actividad. Y asi fue ratificado por una consulta realizada a dirigentes comunales del municipio Acevedo, dónde se ubicaría el centro de cría y procesamiento.



Tampoco fue posible ubicar alguna actividad comercial de la firma en referencia, la cual ni siquiera aparece inscrita en Registro Nacional de Contratistas que lleva el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC).



Sin embargo se pudo comprobar que la compañía fue creada formalmente, ya que el boletín 569 del Servicio de Propiedad Industrial aparecen solicitudes de registros de marcas como “Pato Royale” entre otras.



En el trámite aparece como dirección el galpón 49 de la avenida Sucre de Los Dos Caminos, en el municipio Sucre, en el este de la capital. Sin embargo en esa dirección funciona una exportadora de cacao.



Sin bien la plataforma de periodismo de datos La Tabla ha divulgado profusamente la foto del “empresario” no ha logrado que algún usuario revele su nombre.



Este es el representante de Agropecuaria Industrial Real que el pasado 10Sep de 2014 recibió un crédito del #Bancoex por 5,5 millones de dólares para producir y exportar patos desde una hacienda de #Caucagua. Queremos saber quién es para preguntarle que pasó con los patos pic.twitter.com/fepTGRzICm — La Tabla (@latablablog) 10 de enero de 2018







Tampoco se ha obtenido información oficial sobre la supervisión de la ejecución del crédito aparentemente otorgado esa noche.



Cabe mencionar que justo antes de la entrega del crédito de los patos, se le entregó otro financiamiento de 350 millones de bolívares a Fabrizio Della Polla, a nombre de la compañía presuntamente productora de pollos, H&H Agropecuaria.



Della Polla es el socio de Hjalmar Gibelli Gómez, hermano de la actriz Viviana Gibelli, y ambos están siendo procesados por lavado de capitales en EEUU, a través de la realización de transacciones ilegales de cambio de divisas en el mercado negro (impulsado por la página web Dólar Today) desde Venezuela.



El empresario agrícola recibió unos 234 millones de dólares a tasa preferencial para la adquisición de alimentos balanceados para animales, por medio de la empresa Servinaca, establecida en Cagua, estado Aragua.



Sin embargo la fiscalía de San Luis logró determinar que en cuentas de los dos hombres se realizaron transacciones por más de 200 millones de dólares, y adquirieron aviones y yates de lujo, los cuales han sido confiscados por las autoridades.



En el acto, realizado como parte de un plan de apoyo al empresariado para fomentar las exportaciones, el presidente Nicolás Maduro expresó su voluntad y disposición de apoyar firmemente al sector productivo.