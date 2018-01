Constituyente Orlando Camacho admitió que ha comprado dólares a la tasa de Dolar Today

El constituyente Orlando Camacho Credito: Archivo

11-01-18.-El constituyente Orlando Camacho, también presidente de Fedeindustria, admitió que ha debido comprar a la tasa del dólar paralelo que fija el portal Dolar Today.



"Esa tasa la gente la crea, tú la creas, yo la creo. Yo he tenido que comprar a esa tasa", comentó Camacho en entrevista con Vladimir Villegas en su programa Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión.



El portal Dolar today es considerado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro como uno de sus grandes enemigos, y así lo han manifestado en reiteradas oportunidades.



Aunque ha comprado dólares de acuerdo con la tasa de Dolar Today, Camacho renovó sus críticas a este portal digital: "Esa página ha logrado su fin".



Defendió el trabajo entre empresarios y Gobierno: "El Gobierno solo no puede y el sector privado solo no puede. Debe ser complementario". En su opinión, "si el Estado no tiene divisas, tenemos que exportar para levantar divisas".



Camacho subrayó que la ley de precios acordados fue consultada con sectores empresariales y está vigente. De acuerdo con la norma, "se establece en conjunto· el precio de los bienes. Pero también sigue vigente la ley de precios justos, acotó.





