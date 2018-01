Gobernador del Zulia decreta que ningún comercio podrá vender productos regulados al público

El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto Credito: NAD

09-01-18.-Luego de haberse registrado ataques y robos de comercios, inducidos por grupos radicales de la oposición en los Puertos de Altagracia en el Municipio Miranda, el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto Fernández visitó la localidad de la Costa Oriental del Lago para articular estrategias que garanticen la paz y tranquilidad de la población.



En este orden, el Mandatario Regional acompañado por el Alcalde de Miranda, Tiberio Bermúdez, anunció tres acciones contundentes que mejorarán la calidad de vida de la colectividad. La primera tarea que ordenó Prieto Fernández fue reorganizar los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), para su optimizar su distribución, indicando que desde la fecha tendrán un costo de 25 mil bolívares.



Asimismo, el Gobernante Zuliano ordenó la toma del Hospital de Miranda junto al Cuerpo de Policía Bolivariano del estado Zulia (CPBEZ) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con el propósito de desmantelar las mafias delictivas que se dedican al bachaqueo y reventa de insumos médicos.



A su vez, convocó a los transportistas que suministran agua potable para la crear una Asociación de Camioneros, establecer un registro de los camiones y con el respaldo del Gobierno Regional, la Alcaldía Bolivariana de San Francisco e Hidrolago hacer la distribución adecuada del líquido.



“Desde esta semana por decreto regional, ningún comercio puede vender los productos regulados, se los tiene que vender al gobierno para que sean distribuidos por los CLAP” aseveró el Gobernador.



Igualmente indicó que la próxima semana, el Secretario de Asuntos Económicos del Zulia, visitará el municipio para brindarle apoyo financiero a los 8 comercios que fueron desvalijados por grupos vandálicos en la zona.



“Yo estoy consciente del alto costo de los cauchos, de los repuestos pero tiene que haber una sensibilidad humana, como van a negociar con el agua si eso es un bien público, vamos hacer unas mesas de trabajo y un convenio para establecer una tarifa y que sea vendida a precio real” agregó.



En relación a las personas detenidas por los ataques y robo de comercios, el Mandatario Regional expresó que giró instrucciones al Secretario de Gobierno, Lisandro Cabello para coordinar que el juez encargado del caso y los coloque bajo medida de presentación “si ese muchacho vuelve a cometer un delito similar, allí no existirán medidas sino 6 años de prisión” enfatizó.



Finalmente, agregó que realizará mesas de trabajo y visitará a los comerciantes que reciben productos regulados, para concientizarlos y no vendan con sobreprecios, “si se les hace difícil se le elimina la licencia de la actividad económica y no venden más”, puntualizó el Gobernador del Zulia.

