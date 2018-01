Presidente de Fefarven: Existe una falla del 90% de los suministros farmacéuticos para el cáncer

El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos Credito: Web

09-01-18.-El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos, expresó este lunes 8 de enero, que no hay medicamentos para tratar las patologías de alto costo como el cáncer, las enfermedades terminales y crónicas, debido a una falla del 90% de los suministros farmacéuticos del Estado.



"Si vamos a hablar de lo que se llama la farmacia de alto costo, que son productos para cáncer, y ese tipo de patologías... lamentablemente el nivel de falla está en un 90%", alertó durante una entrevista concedida a Unión Radio.



Señaló que la situación de la cámara de Farmacia de Alto Costo en Venezuela es “Crítica, sobre todo, para la patología de cáncer”, al señalar, que los pacientes que padecen esta enfermedad terminal, no pueden comprar su medicamentos ni hacer los cocteles que necesitan, porque siempre les falta uno o dos fármacos.



“No hay medicamentos. Los pacientes salen de las maternidades, les mandan tratamientos y nos los no pueden cumplir”, agregó.



En torno a los antibióticos, explicó que tampoco se consiguen: “No hay antibióticos” y “Los pacientes pasean por las farmacias buscando Losartán potásico”. Tan solo uno de los muchos casos que viven los venezolanos al tratar de encontrar sus tratamientos.



"Una colega médico me dijo, mira Freddy, hemos mandado a hacer histerectomías porque no hay antibióticos", señaló.



En el caso de los pacientes que sufren hipertensión, dijo que se han incrementado los accidentes cerebros vasculares en el país, como una consecuencia de lo difícil que se ha convertido atender la salud sin los debidos requerimientos establecidos por los expertos.



"Yo estuve reunido con unos médicos, y ellos les están sugiriendo a las personas que puedan, no todos pueden, pero, lo que puedan, que vayan a fuera a tratarse porque la situación es bastante crítica", acotó.

