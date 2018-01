Subsecretario de Estado de EEUU para el Hemisferio Occidental: "Estamos listos para ofrecer asistencia en alimentos a Venezuela"

Reiteramos nuestro llamado al régimen de Maduro a dejar de negar las necesidades del pueblo venezolano y permitir el acceso a la ayuda de la comunidad internacional. Contamos con materiales de asistencia y estamos listos para ayudar. pic.twitter.com/Esc8VzKbAX — Francisco Palmieri (@WHAAsstSecty) 29 de diciembre de 2017

06-01-18.-El subsecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri, instó a través de su cuenta en la red social twitter al gobierno de Maduro a "dejar de negar las necesidades del pueblo venezolano y permitir el acceso a la ayuda de la comunidad internacional"."Contamos con materiales de asistencia y estamos listos para ayudar", manifestó.Asimismo expresó que las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela no tienen que ser permanentes."Las sanciones no tienen que ser permanentes. Si los miembros del régimen de Maduro desean que se eliminen, deben actuar para restaurar de la democracia y el orden constitucional en Venezuela. Hasta entonces, mantenemos bajo consideración activa medidas adicionales", expresó.El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes por corrupción o responsabilidad en actos de represión a cuatro funcionarios venezolanos, incluyendo al gobernador del Estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, y al ministro de Nueva Frontera de Paz, Gerardo Izquierdo Torres.Las sanciones anunciadas este viernes afectan también al General de División retirado Francisco Rangel Gómez, ex gobernador del Estado Bolívar, y al general de la Guardia Nacional Bolivariana Fabio Zavarse Pabón.