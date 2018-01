(VIDEO) Así continúa la serie de eventos (des) afortunados en los supermercados de Caracas

06-01-18.-¿Por qué mucha gente del este de la capital venezolana salió a comprar todo lo que les alcanzó en los establecimientos fiscalizados desde este viernes por la Sundde y amaneció haciendo fila a las afueras de los comercios?

La historia se repitió con cada uno de los seis aumentos de salario aprobados por el Ejecutivo este 2017.

Los precios en los supermercados ya son insostenibles para la mayoría de los venezolanos cuando los aumentos de salario los convierten en inalcanzables, en menos de 24 horas.

Este último incremento, que representó un acumulado de 664% al cierre de año, se resume en tres cifras: 71.003 bolívares más de salario básico y 270 bolívares más en bono de alimentación, para un aumento de 350.000 bolívares de sueldo integral.

Cualquiera a cargo de las finanzas familiares y que además haga, como mínimo, mercado, sabe que los 330 mil bolívares más en el salario no hacen la diferencia: alcanzan para muy poco y los nuevos precios que se estrenaron con el aumento han sido desproporcionados, en comparación a cualquiera de los cinco escenarios que lo precedieron.

En Venezuela un kilo de pollo cuesta, aproximadamente, Bs 143 mil, uno de cebolla Bs 170 mil, un paquete de 6 salchichas alemanas Bs 600 mil, un paquete de salchichas Oscar Mayer Bs 929.015,3, mantequilla Mavesa Bs 119 mil y una jarra de leche Bs 165 mil, solo por mencionar algunos precios, que han escandalizado a los consumidores en los últimos días.

Este jueves 4 el pollo apareció en Bs 143 mil el kilo en el mercado de Chacao, que el 13 de diciembre costaba 90 mil. Foto: Miguel Hurtado

Por remarcar precios en inventarios viejos: regresaran los del 15 de diciembre

Los nuevos precios "hiperinflacionarios" motivaron las fiscalizaciones a cargo de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), en varios supermercados de Caracas.

La orden era bajar considerablemente los precios de la mercancía, en 214 establecimientos pertenecientes a 26 cadenas de supermercados como Central Madeirense, Unicasa, Plazas, Excelsior Gama, Luvebras, Plan Suárez y los supermercados Garzon y Sigo, en el interior del país.

Funcionarios de Sundde en Automercado Plazas en Terrazas del Ávila. Foto: @Sundde_ve

El superintendente William Contreras le dijo a El Mundo Economía y Negocios que constataron que dueños de comercios remarcan precios en inventarios viejos.

"El martes de esta semana recibimos una denuncia y nos desplegamos inmediatamente", explicó Contreras, quien también informó que el organismo ordenó colocar el precio que tenían en la última revisión que hizo la Sundde el 15 de diciembre.

"Allá adentro todo es una locura, las Club Social las bajaron a 9 mil bolívares, la sardina a 4 mil bolívares, el Corn Flakes 13 mil y la pasta de medio kilo, 29 mil bolívares", nos dijo una de las personas que relevaba la guardia de un familiar en el Gama Express de Boleíta.

El retorno de las compras nerviosas ¿Por cuánto tiempo?

En horas de la noche de este viernes 6 de enero, comenzaron a difundir en redes sociales videos de personas que corrían desesperadas por los pasillos de los supermercados, tratando de llevarse todo lo que pudieran.

"Adentro la situación estuvo muy fea. Un gentío queriendo entrar a comprar. La gente comenzó a correr, llevándose a cualquiera por el medio para agarrar un producto en descuento. Mucha presión... La gente que estaba afuera pedía que los dejaran entrar", dijo uno vecino del este de Caracas, donde se encuentran todas las sedes de los Gama Express.

Uno de los audiovisuales compartidos que más debate generó en las redes fue el de la nevera de las salchichas.

Fijense los videos de @Excelsior_Gama Estos no son "extra-terrestres" son la misma comunidad que les compra toda la vida. Los mismos que se quejaron por los que reclamaban el pernil del Clap. ¡Qué falta de coherencia! Origen: Cortesía pic.twitter.com/6O6q2TPgF6 — Fran Monroy Moret (@fmonroy) 6 de enero de 2018

Aunque no es un producto prioritario, según nos dijo una de las personas que esperaba a las afueras del Gama Express (también en Boleíta), "las bajaron a 70 mil bolívares y esas eran ya incomprables".

En paralelo, también a través de las redes, la gente compartía precios hiperinflacionarios de los productos:

Foto. Twitter

Los venezolanos, indistintamente de su condición política, tienen emociones encontradas con este operativo. "Se pasan con los precios" es una de las frases que se le oye con frecuencia a los clientes de los supermercados, en un claro señalamiento a los dueños de las cadenas.

"Ese jamón se les va podrir, porque quién lo va a comprar", decía una persona, luego de mirar los precios de la charcutería en uno de los recorridos que Contrapuntorealizó esta semana.

Sin embargo, un sector asegura que la fiscalización a la que califican de "saqueo controlado" o "reedición del Dakazo" incrementará la escasez, como ocurrió con las inspecciones a cargo de Eduardo Samán, en 2013.

Ahora, no es lo mismo que desaparezcan de los anaqueles, neveras y televisores, que pasta, aceite, cereal o algunos de los pocos productos de la cesta básica que aún comercializan estos locales.

Los productos regulados hace mucho que no se expenden en estos comercios privados (e incluso en mercados municipales). Su aparición en los anaqueles, podría ser considerara una "rareza" y genera grandes colas cuando ocurre.

La imagen fue tomada el 5 de enero de 2018 en el mercado de Chacao. Foto: Miguel Hurtado

"El día después de mañana"

Al alza de los precios, hay que sumarle la dificultad con la que en 2017 se hizo la reposición de inventarios.

En los comercios se ampliaron pasillos y desaparecieron anaqueles. Las neveras, por ejemplo, fueron ocupadas por los comerciantes con lo que tenían en inventario: como, agua.

Estas imágenes, fueron tomadas en el Gama Express de Boleíta el 31 de diciembre de 2017, a 5 días de la fiscalización.

Luego, el miércoles 3 de enero de 2018, Contrapuntoconstató que la mayoría de los comercios que abrieron después de Fin de Año, tenían pocos productos que ofertar y algunos los habían etiquetado con precios de 2018, superiores a los registrados a finales de 2017.

Anaqueles vacíos en el supermercado Don Sancho el 3 de enero de 2018. Así estuvo prácticamente todo el año. Foto. Miguel Hurtado

Sin embargo, aun conscientes de que los precios son demasiado altos, la gente teme por "el día después" de las fiscalizaciones.

.@sundde_ve ordenó a los supermercados fiscalizados colocar el precio que tenían en la última revisión que hizo el organismo el 15 de diciembre https://t.co/HmzUlVYgc5 pic.twitter.com/G4SPmYd1ZC — Contrapunto (@contrapuntovzla) 6 de enero de 2018

"Eso empeora la situación, ya que el día de mañana ese Excelsior que nos surte a todos no va tener nada de producto. Que lástima. Y seguro ni vuelvan a surtir el local para vender a pérdida", dijo una vecina que a pocos metros veía el escenario en una de las sedes de la cadena de supermercados.

De este a oeste, se sumaban condenas contra la actitud de quienes corrían sonrientes por los pasillos de los establecimientos fiscalizados: "Esa es la 'clase media' que se burló de los q chillaban por un pernil", escribió William Chacón en su cuenta en Twitter @Yahweh_W.

Mientras, Carlos Julio Rojas, llamó "bandas de bachaqueros" a quienes se concentraron frente al Excelsior Gama de San Bernardino, a la espera de que la Sundde culminara inspección. En su cuenta de Twitter @CarlosJCarlos13, acusó al organismo de preparar un "saqueo controlado".

Las opiniones se dividieron entre quienes consideraron la medida "un mal necesario", los que atacaron a la Sundde, quienes rechazaron la actitud de los compradores y quienes apoyaron las fiscalizaciones.

@El_Verdugo38



VENEZUELA Sundde NO SON CHAVISTAS, NI COLECTIVOS, SON SIFRINOS DE LA CLASE MEDIA QUE TAMBIÉN SUFREN LAS CONSECUENCIAS DEL ACAPARAMIENTO ESPECULACIÓN Y ROBO DE LOS SUPERMERCADOS Excelsior Gama pic.twitter.com/hWZuHixcWv — QueLoSepaElMundo21 (@QueLoSepaElMund) 6 de enero de 2018

"Pero imagínate, yo no estoy de acuerdo con el Gobierno, pero la plata no rinde. Yo voy a amanecer aquí, porque el medio kilo de pasta ya esta en 100 mil bolívares y me dijeron que la estaban vendiendo en 29 mil", nos dijo una de las personas que decidió pernoctar a las afueras de uno de los comercios que inspeccionaron.

Personas pernoctando en el Gama Express de Santa Mónica

No puedo juzgar a nadie en este video, (inclusive al interlocutor )porque la necesidad es generalizada , si hubiese estado allí compro lo que pueda, creo que sería la postura de mucho por más Ética que tengamos , el régimen nos ha llevado a eso , a tener necesidad,a sobrevivir ???? — Maye (@mayeninz) 6 de enero de 2018

La fiscalización se inicia a una semana del cobro de la quincena. No todos tienen fondos, pero "la plata se consigue, entre toda la familia al final logramos reunir una platica. De algo podremos beneficiarnos, porque a nosotros los Clap no nos llegan y eso que nunca hemos sido clase media, como los que viven allá", dice mientras señala uno de los edificios que rodea la sede más grande del Gama Express.

El carnet de la patria, la caja CLAP, el pernil, Excelsior Gama... Nos tocará a todos, nos tocará aunque estemos gordos de dignidad. — Cinzia Procopio (@CinziaProcopio) 6 de enero de 2018

También fiscalizarán a los independientes

El superintendente William Contreras advirtió que además de los 214 locales mencionados, hay que sumar 352 comercios independientes que también serán inspeccionados en una jornada que continuará los próximos días.

Foto: AVN (Archivo)

"Estos actos no los podemos considerar ya de simple especulación, son actos criminales contra el pueblo. No hay razón para que estén haciendo estos cambios de precios y por eso estamos aplicando los correctivos.", puntualizó Contreras, quien precisó que este sábado continúan las inspecciones.

En lo que respecta a la inspección en el estado Miranda y gran parte del Distrito Capital, Sundde informó que puso "a disposición del pueblo a precios acordados": 600 kilogramos de arroz, 100 kilogramos de pollo, 800 kilogramos de harina precocida y 324 unidades de aceite comestible en presentación de un litro; además de más de 450 sacos de harina panadera "la cual aún se mantiene siendo verificada su procedencia, para poder ser utilizada respectivamente en sus diferentes fines comerciales".

¿Qué hacer para romper con la serie de eventos desafortunados?

Luis Vicente León dijo hace unos días que el camino se resume en: aplicar un modelo de ajuste, abrir mercados, liberar cambio, estimular producción privada, obtener recursos frescos y rescatar la confianza.

*Videos: Twitter (por su amplía difusión no pudimos llegar al crédito de origen)