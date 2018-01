(VIDEO) De los Abastos Bicentenarios de Chávez a los CLAP colombianos

Enero 06 de 2017.- "El presidente de la República, Hugo Chávez, efectúa este viernes el lanzamiento de la red de Abastos Bicentenario, a través de la inauguración de un nuevo establecimiento de este tipo en la parroquia La Vega, de Caracas, donde antes funcionaba un supermercado Cada".

"La cadena socialista Hipermercado Bicentenario nace con el objetivo de contribuir con la construcción de un modelo de comercio alternativo al capitalismo, luego que el Gobierno Revolucionario expropiara el pasado mes de enero a la antigua cadena "Éxito", tras corroborar el remarcaje de precios y especulación por parte del referido establecimiento. Bicentenario operará como una red afiliada a la Corporación de Mercados Socialistas (Comerso), cuya creación fue anunciada por el presidente Chávez en noviembre de 2009, para combatir la especulación".

Así reseñaban los diferentes medios, el lanzamiento de la cadena de abastos Bicentenarios, por el presidente Hugo Chávez, el día viernes 18 de 2010, quien hizo el anuncio a través de una cadena nacional.

En la actualidad, perplejos, muchos de los seguidores de Chávez denuncian como estos abastos están siendo desmantelados y vendidos al capital privado de Colombia. Es el caso ocurrido con el Bicentenario de Parque Central que causó mucho desconcierto en el pueblo, porque pensaban que eran transformados en los nuevos locales del Clap, pero la realidad les golpeó en el rostro cuando empleados y gerentes de dicha empresa les hicieron saber que no tenían nada que ver con el estado venezolano y que el nuevo establecimiento pertenecía a un nuevo consorcio colombiano.

Ahora, el que fuera el primer Bicentenario, inaugurado por Chávez, orgullo de los habitantes de La Vega y alrededores, ven como fueron engañados, pues al cerrar la tienda, se les informó que el cierre se debía a una remodelación de la tienda.

Sin embargo, a finales del mes de diciembre del recien año pasado, inauguraron esta nueva tienda llamada Clap, con los mismos colores y logotipo de la tienda de Parque Central, al indagar sobre el origen de la tienda, nos percatamos que fueron comprados por el mismo consorcio colombiano

En diciembre del año pasado el presidente Maduro aseguró que "Abastos Bicentenario se pudrió, así lo digo", indicando que debido a la corrupción encontrada, se convertirían en los centros de distribución directa de los mercados comunales, pero ni estos han pasado a manos del poder popular ni se han convertido en empresas eficientes del estado, todo lo contrario han pasado a manos del capital privado de empresarios colombianos, que nadie sabe quienes son, como se llama dicho consorcio o por qué se hizo esa transacción a espaldas del soberano. Hasta ahora es todo un misterio el traspaso o venta de Bicentenario a manos de capital colombiano, que podría considerarse también, un problema en el manejo de la soberanía alimentaria.

Hasta ahora, solo se conoce a través de la Gaceta Oficial 41275, del jueves 9 de noviembre de 2017, la conformación del comité de licitación para "la venta y permuta" de bienes públicos de la red de abastos.

Muchos de los denunciantes, se preguntan, ¿Bajo que negociación se pudo vender hasta el nombre de los CLAP a los nuevos dueños de estos establecimientos? ¿Cuáles fueron los términos? ¿Por qué se hizo esta negociación a espaldas del pueblo y sin dar ningún tipo de información? ¿Es que acaso se piensa en privatizar a todas las empresas del estado?

Corrupción y privatización

A raíz de los presuntos hechos de corrupción ocurridos en los centros oficiales de distribución y venta de productos alimenticios, quedaron detenidas y acusadas varias personas que laboraban en esa entidad, incluyendo el Presidente y a la Administradora de la Corporación Venezolana de Alimentos, Heber Aguilar y a Bárbara Neidi Figueroa, igualmente la presidenta de la Red de Abastos Bicentenario, Bárbara González.

No obstante, desde que salió a relucir el escándalo por desvío y venta ilícita de productos, que favorecían a terceros y no al pueblo consumidor, los trabajadores insatisfechos por los despidos pidieron también una amplia investigación, donde exigían incluir al responsable de más alto rango, al ex ministro Carlos Osorio, quien nunca respondió a investigación alguna y en la que se apunta, presuntamente, a sus cuñados, que durante su ejercicio ministerial habrían recibido 6 millones de dólares para la importación de carne para la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas. Los trabajadores de Abastos Bicentenario solicitaron en su momento al presidente de la República Nicolás Maduro, que procediera a investigar al exministro de Alimentación, Carlos Osorio, así como a varios de sus familiares y entorno cercano, por los casos de corrupción en que presuntamente incurrieron con la compra y distribución de comida, y dejar sin efecto la ola de despidos masivos iniciada en febrero de 2016, pero estos pedidos no fueron escuchados.

Hasta estos momentos trabajadores de las firmas estadales como Mercal, Pdval, Red de Abastos Bicentenario, Industrias Diana, Corporación de Abastecimiento y Servicios Agroindustriales (CASA), y el Centro de Almacenes Congelados (Cealco), hacen saber que han sufrido despidos masivos durante todo el año 2017, ejecutados desde el Gobierno con el pretexto de un proceso de reestructuración del Ministerio de Alimentación que ha costado los puestos laborales de más ocho mil personas en todo el país y se esperan más desempleados cuando cierren el resto de los abastos Bicentenario.

La ironía es que los que una vez fueron expropiados al capital privado, ahora regresan de nuevo al capital privado, pero del vecino país, con nombre de CLAP incluido y si CLAP son las siglas de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, qué significan las siglas de este eufemístico nuevo CLAP?