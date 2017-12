Denuncian retraso de entrega y presuntas irregularidades con "Tikeras Navideñas" en Parroquia Santa Rosalía

Siboney del Rey, del Grupo Sin Fronteras, nos hace llegar una nota sobre presuntas irregularidades con "Tikeras Navideñas" correspondientes a la Parroquia Santa Rosalía (Caracas):

Un cartel fijado en la entrada de la escuela Unidad Educativa Nacional Gran Colombia cambia fecha de oferta de información sobre el "Bono del Niño Jesús" para el día 28, cuando un cartel anterior la ofrecía para el 26 de diciembre pasado.

Estimados Compas:

Reciban un combativo y solidario saludo. Aprovecho la ocasión de enviarles por esta vía, una información a última hora, que me la hicieron llegar de la Parroquia Santa Rosalía, en relación a irregularidades con las TICKERAS NAVIDEÑAS (decretadas pública y oficialmente a cada venezolana y venezolano, que posee su carnet de la patria -y se haya registrado en la página www.patria.org-, por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros), que ha afectado fuertemente a compatriotas que hacen vida en dicha parroquia y les corresponden votar en la Unidad Educativa Nacional Gran Colombia, pues las UBCH responsables no están dando la cara a éstos compatriotas.

En las imagenes como en el video que me hicieron llegar, da la cara un adolescente -aproximadamente de 13 a 14 años-, que bien puede visualizarse que lleva una franela "Por Amor a Caracas, Somos Venezuela" y una gorra del Psuv. Dicho adolescente no sabe cómo enfrentar la situación con estos compatriotas que reclaman el por qué no se les han dado su tickera navideña.

La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿Dónde están las y los responsables de las UBCH de las comunidades organizadas de la Parroquia Santa Rosalía, cuyo centro de votación electoral es la U.E.N. "Gran Colombia"? ¿Dónde están las vocerías de los Consejos Comunales, Unamujer, Frente Francisco de Miranda y Milicia Bolivariana, de la citada parroquia y no dan la cara para dar una respuesta al poder popular que también espera contar con su tickera navideña? ¿Por qué ante esa problemática, un niño de aproximadamente 13 o 14 años, tiene que encarar una delicada situación que no conoce y el poder popular presente, espera una pronta solución?

Cabe destacar, que este martes 26 de los corrientes, las personas afectadas que no han recibido éstas tickeras, fueron convocadas a una asamblea (como bien puede evidenciarse, en un cartelito pegado en la entrada principal la U.E.N Gran Colombia) y estado ahí citadas, colocan otro nuevo cartelito, notificando que convocan a reunión para este jueves 28/12/17.

Se adjuntan fotografías y video.

Sin más a que hacer referencia, reciban mis muestras de aprecio y respeto.

Atte,

SIBONEY DEL REY

sinfronteras_al@yahoo.com

Nota de Aporrea: Omitimos publicación del vídeo por tratarse de un menor de edad.