Vargas: protestas en Tanaguarena porque los embarcaron con los perniles prometidos

Diciembre 24 de 2017.- Grupos de vecinos de la Gran Misión Vivienda de Tanaguarena,en el estado Vargas, salieron a protestar este 23 de diciembre en plena víspera navideña porque los dejaron embarcados con la entrega de perniles que les habían prometido para celebrar sus navidades con las tradicionales hallacas con pernil asado.No hay peor cosa, que una promesa incumplida, pues deja una sensación de engaño, frustración, rabia, decepción y otros tantos sentimientos y emociones negativas. Esto es lo que ha venido sucediendo en muchas comunidades del país, a quienes el gobierno, a través de los Clap y consejos comunales, le ofrecieron a la gente, combos hallaqueros, perniles y tiqueras, pero hasta ahora, a muchas de estas comunidades se les ha dejado con los "crespos hechos" como dicen por ahí.En el caso de Vargas, desde Macuto: El Teleférico, 15 Letras, El Cojo, José Gregorio Hernández, hasta Caraballeda, Tanaguarena, no han recibido su respectivo pernil, y mucho menos el tan aclamado combo hallaquero, como en el caso de las OP de la Misión Vivienda que cansados de esperar por el pernil prometido, decidieron salir a protestar, porque se sienten burlados y desesperados por no tener que llevar a la mesa esta navidad.A través de las redes se van multiplicando imágenes del descontento de gente que ha confiado en las promesas del gobierno, pero no hay pueblo que aguante tantas necesidades y promesas incumplidas.