(VIDEO) Paralizada Construcción del Cardiológico para Adultos y Oncológico en Moltalbán

Nota de Aporrea: El viernes tres de enero del año 2014, hace hoy cuatro años, reportamos por primera vez la paralización de la construcción del Cardiológico de Adultos y Oncológico de Montalbán, que al pasar del tiempo bautizamos como el Elefante Rojo de Montalbán.



Muchas cosas han pasado en el país, la historia no deja de moverse y esta hermosa obra, concebida inicialmente para atacar unas de las principales causas de muerte en la población adulta, como son las cardiopatías y el cáncer, permanece paralizada, no se ha movido ni un ladrillo para iniciar su reconstrucción y puesta en funcionamiento.



Promesas y ofrecimientos que no fructifican, aderezados por un silencio inclemente de quienes tiene la responsabilidad de echar adelante esta obra tan necesaria.



Feliz Cumpleaños al Elefante Rojo de Montalbán.





El elefante Rojo de Montalbán hoy cumple cuatro años Credito: aporrea tvi El presidente Chávez subrayó que los proyectos de desarrollo nacional seguirán adelante, pese a la crisis del capitalismo mundial. A la derecha, el Hospital Cardiológico de Adultos, en construcción. La obra está paralizada Tendrá 11 pisos, van 4 a enero del 2014 Credito: UN Con el Cardiológico Infantil, creación del comandante Hugo Chávez, hubo un salto cualitativo y cuantitativo en la atención de cardiopatías. El ejemplo a seguir Credito: Correo del Orinoco Sábado, 04 de enero 2014.-El Gobierno de Calle está revolucionando la forma de hacer las cosas en el país y ha dinamizado diversos proyectos en todo el territorio nacional, con un renovado dinamismo, se ha promovido la participación directa de los movimientos populares y se ha propuesto una alianza entre este y el Gobierno Nacional, que comienza a dar resultados.



Dentro de este espíritu, de sacar los proyectos adelante, presentamos la situación que se está presentando en la construcción del Cardiológico para Adultos y Oncológico, situados en Montalbán, Caracas.



El proyecto está paralizado, desde hace meses no se ve ningún movimiento, incluso, en el área de seguridad y vigilancia, que solía estar en manos de La Milicia Bolivariana, se nota un abandono, ya que su presencia ha desaparecido.



Llamamos la atención de todas las autoridades envueltas y responsables de este proyecto a tomar cartas en el mismo.



Debe activarse y terminarse la construcción de este Hospital Cardiológico de Adultos y Oncológico y determinar las responsabilidades respectivas que ocasionaron su paralización.



Hay preguntas que requieren de respuestas: ¿Qué pasó con el presupuesto original? ¿Qué ocasionó que se detuviera la obra? ¿Quiénes son los responsables de esta situación?



Sin excusas y a la brevedad posible debe terminarse este proyecto que prestará un gran servicio a la salud del pueblo.



Viviremos y Venceremos.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 17436 veces.