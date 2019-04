Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB): Militares patriotas deben rechazar la intromisión de todo gobierno extranjero en los asuntos internos de Venezuela

07/04.- A juicio del Mayor (r) Martín García, vocero designado del Frente Amplío Nacional Bolivariano (FANB), los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana deben mantenerse alertas y rechazar las pretensiones de gobiernos extranjeros de involucrar a Venezuela en su juego de dominación geopolítica, a propósito de la pugna por el poder que sostienen el chavismo y la oposición.



El militar bolivariano fue categórico al referirse al estado de destrucción de la economía nacional, las fallas en los diferentes servicios públicos, el desabastecimiento crónico de productos, la corrupción galopante y la falta de un verdadero compromiso patriótico de todo lo cual son responsables directos los representantes de la partidocracia gubernamental y opositora, causando un grave deterioro general en la calidad de vida de las familias venezolanas.



Esta situación, explicó García, ha facilitado que los principales poderes hegemónicos del mundo tengan injerencia abierta en los asuntos internos del país, a tal punto que éstos mantienen el tema de Venezuela en sus agendas de negociación como si se tratara de una posesión colonial, cuya soberanía es ejercida por ellos y no por el pueblo venezolano.



“Desde nuestra conformación como organización bolivariana que defiende la soberanía de nuestro país y promueve el poder popular soberano, venimos advirtiendo al pueblo que a la oposición subordinada a Washington y al chavismo-madurismo plegado a Moscú y Beijing no les importan sino sus propios intereses, por lo que jamás estarán de acuerdo en que exista una verdadera democracia participativa que los desplace y haga valer las necesidades y las aspiraciones de los sectores populares", recalcó el vocero designado del FANB.



“Por tales motivos, reiteramos nuestro llamado a los sectores patriotas -continuó declarando Martín García- para sumarnos a un esfuerzo común por rescatar a Venezuela de las manos de estos bandidos que solo utilizan el escenario político para enriquecerse mientras millones de venezolanos sufren diversidad de penurias a diario y son víctimas de la desesperanza más atroz que haya podido vivirse en este país".



Refirió que el Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB) continúa sosteniendo encuentros con diferentes organizaciones nacionales y regionales con quienes tienen importantes puntos de coincidencia, teniendo como norte primordial de sus acciones la transformación estructural del Estado y el poder popular soberano.

“Mantenemos una posición de dignidad y de rechazo a lo que representa la hegemonía antinacional y antisocial de la partidocracia en nuestro país, tanto la nueva, encarnada por el Psuv y sus aliados, como la tradicional, proveniente de AD, Copei y sus respectivas derivaciones, ya que son responsables del desastre en que nos hallamos. De ahí que descartemos cualquier posibilidad de solución a los profundos problemas coyunturales y estructurales que afecta a la mayoría de los venezolanos, puesto que, de existir entre éstos una mínima voluntad política para hacerlo, nuestra nación no se encontraría en las lamentables condiciones actuales", culminó afirmando el Mayor (r) Martín García, vocero designado del Frente Amplio Nacional Bolivariano (FANB).