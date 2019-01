(VIDEO) Ex-Comandante de la Guardia de Honor se pronuncia contra Maduro: "no podemos seguir siendo indiferentes"

23 de enero de 2019.- Al tiempo que la oposición comenzaba sus movilizaciones para protestar contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, el general de División del Ejército (R), Jesús Alberto Milano Mendoza, en compañía de otros militares leyó un comunicado en el que asegura que los militares venezolanos "no pueden seguir siendo indiferentes" ante la grave situación que vive el país.

En el video, difundido por NTN24, el general llamó a que los efectivos se unan a la lucha del pueblo venezolano. "Tomen el mando de sus unidades y pronúnciense a favor de ese pueblo que clama por ustedes, si no lo hacen lo harán sus subalternos", dijo. Y agregó: "el Alto Mando Militar no somos el brazo armado del Gobierno para su beneficio personal".

Milano Mendoza fue Comandante del regimiento de la Guardia de Honor Presidencial durante el gobierno de Hugo Chávez y fue también comandante del Batallón de Seguridad número 2.

El general fue dado de baja el año pasado acusado de "mantener una conducta ambigua, traicionando el legado de quien fuere su jefe, quien entregó su vida por nuestro pueblo, por la independencia y la libertad de la patria, comandante Hugo Chávez"

En su pronunciamiento, Milano Mendoza instó a cumplir los 333 y 350 de la Constitución Bolivariana "Le hacemos un llamado a todo el pueblo y a su Fuerza Armada a tomar pacíficamente las calles del país, pero con el fuego sagrado en sus corazones para construir una sociedad donde podamos entendernos."

Calificó de "dictadura" al gobierno de Maduro. "esta dictadura pretende consolidar un modelo comunista en nuestra patria y no lo vamos a permitir."

A continuación parte de su discurso difundido por La República:

"Respetado pueblo de Venezuela y su Fuerza Nacional, soy el general de División del Ejército, Jesús Alberto Milano Mendoza, acompañado de un grupo de militares activos, incluso a nivel nacional, para decirles que no podemos seguir siendo indiferentes ante el inmenso reclamo social de miseria que recorre nuestras calles manifestado por el pueblo en los últimos años en innumerables protestas pacíficas, brutalmente arremetidas por la dictadura, con un saldo de más de 160 jóvenes e innumerables heridos. Esta dictadura pretende consolidar un modelo comunista en nuestra patria y no lo vamos a permitir, rechazamos rotundamente las violaciones de los derechos humanos, el golpe de estado continuado por el Tribunal Supremo de Justicia para favorecer al régimen, la corrupción moral que es la fuente de todos los modos de corrupción que se cometen impunemente en el país, cuyas consecuencias están a la vista de todos: inseguridad, hambre, falta de medicamentos, miseria y la intromisión de extranjeros del gobierno cubano en todos los asuntos del Estado y de la administración pública. Con suma vergüenza vemos como muchos de nuestros generales y almirantes se arrodillan ante el vicepresidente del Partido de gobierno que cada día abona más el terreno para propiciar un conflicto armada entre hermanos, tampoco lo vamos a permitir. Tenemos por delante el enorme desafío y el sublime reto de completar la obra de Bolívar. No nos mueve otra ambición que ser grandes y ser útiles, pero esa ambición solo podemos hallarla en el seno de nuestro pueblo, marchando junto a él, en este momento de nuestra historia para ser los autores de nuestra definitiva liberación, los conductores de nuestro propio destino. Lamentablemente solo unos pocos han entendido esto".