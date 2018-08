Presidente Maduro encabeza este sábado reunión con Generales y Almirantes de la FANB

Caracas, agosto 11 - El presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro, encabeza este sábado una reunión con generales y almirantes del cuerpo castrense.



El primer mandatario recalcó que la justicia venezolana debe continuar avanzando para consolidar la paz en el país para que no se repitan atentados violentos como el intento de magnicidio que ocurrió el 4 de agosto, hace exactamente una semana.



"No es parte de la cultura política venezolana, la violencia terrorista, el atentado personal, ni el magnicidio, no esta parte de nuestra cultura, la eliminación del adversario por la violencia", exclamó este sábado durante un encuentro con generales y almirante de la FANB en Caracas.



Durante la actividad también participaron los presidentes de los Poderes Públicos de la República; como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el Fiscal General de la República, Tareck William Saab y el Contralor General de la República, Manuel Galindo.

