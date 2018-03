Gonzalo Gómez: “En Venezuela tenemos un proceso desconstituyente”

16/03.- Hay una polémica en lo que llaman los gobiernos progresistas que hoy se han desvirtuado o han sido desplazados del poder, que ya no continúan por las sendas del cambio, de carácter democrático, de empoderamiento popular. Así lo dijo Gonzalo Gómez, Dirigente de Marea Socialista, luego de participar en unas actividades a nivel internacional con organizaciones de izquierda, en entrevista realizada por Gustavo Martínez Rubio en el programa “Diálogo Alternativo”



En cuanto a Venezuela hay una discusión entre dos visiones: los que plantean que Venezuela está siendo agredida por el imperialismo, es víctima de un bloqueo y que la crítica debe quedar en segundo plano y los que opinan que una cosa es rechazar la injerencia o el intervencionismo y otra cosa es respaldar gobiernos que han perdido su carácter progresivo y que están desmantelando las revoluciones de las que una vez fueron parte, como es el caso de Venezuela.



Para Gómez, la gente está entendiendo que hay que romper con la práctica que algunos denominan “el campismo” que es situarse en el campo de aquel gobierno que tenga algún tipo de disputa con el imperialismo norteamericano o europeo.



El Dirigente de Marea Socialista destacó que están en contra de cualquier injerencia extranjera pero que esta debe ser frente a cualquier expresión imperialista y que el hecho de defender la soberanía nacional y la integridad de un país no es solamente frente a la intervención extranjera sino frente a la entrega de su economía, de sus intereses, la supeditación de la entrega de la deuda y frente a la entrega de los recursos naturales.



De igual manera explicó que en Venezuela “tenemos un proceso desconstituyente, un desmantelamiento de las conquistas y logros de la revolución bolivariana dejando a Venezuela en un retroceso”



Denunció que el propio gobierno de Nicolás Maduro decidió reducir la importación de alimentos y medicinas para pagar la deuda externa.



En relación al “Frente Amplío Venezuela Libre” consideró que es una reedición de la Mesa de la Unidad Democrática y que es la clásica oposición de derecha de la que no cree que tenga nada nuevo que ofrecer, no es un frente que va a estar al servicio del pueblo venezolano en sus luchas democráticas por una mejor calidad de vida.

Escuche la entrevista completa realizada a Gonzalo Gómez, Dirigente de Marea Socialista, por Gustavo Martínez Rubio en el programa "Diálogo Alternativo" transmitido por Radio Fe y Alegría 1390AM y 105.7FM todos los lunes de 9:00am a 10:00am.







