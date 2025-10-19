(VIDEO) Las armadas Rusa y China desafían a EE UU al defender a Venezuela

(VIDEO) La presencia conjunta de las armadas rusa y china cerca de Venezuela marca una escalada significativa de las tensiones geopolíticas globales.Esta acción coordinada demuestra la disposición de Moscú y Pekín a confrontar directamente la influencia estadounidense en Latinoamérica, a la vez que refuerza su apoyo al gobierno de Caracas ante la creciente presión de Washington.Los expertos advierten que el despliegue de fuerzas navales rusas y chinas tan cerca de territorio estadounidense podría marcar el inicio de una nueva fase de confrontación estratégica, con el potencial de reconfigurar alianzas y amenazar la estabilidad de todo el hemisferio occidental.Maduro en un discurso transmitido por Venezolana de Televisión, califico la presencia naval combinada como un acto de soberanía y cooperación estratégica entre naciones hermanas y una respuesta contundente a las amenazas imperialistas y hegemonistas de Washington..