Senadores del Congreso de Estados Unidos buscan forzar votación para prohibir ataques terrestres en Venezuela

La iniciativa surge después de que el Senado rechazara una medida similar para frenar los ataques del presidente Trump contra presuntos narcotraficantes en el Mar Caribe.

17 de octubre de 2025.'Un grupo bipartidista en el Senado planea forzar la votación de una legislación que prohibiría a Estados Unidos participar en hostilidades dentro de Venezuela sin la autorización explícita del Congreso, reportó Megan Mineiro desde El Capitolio.

La medida enfrenta pocas probabilidades de éxito dada la renuencia de la mayoría de los legisladores republicanos a desafiar al presidente Trump, quien con toda seguridad la vetaría. Sin embargo, una votación sobre la legislación, que es obligatoria, dejaría constancia en el Congreso sobre si frenar la creciente y legalmente cuestionable campaña militar de Trump contra Venezuela.

Los senadores Tim Kaine, de Virginia, y Adam B. Schiff, de California, ambos demócratas, se han unido al senador Rand Paul, de Kentucky, en la resolución, preocupados por la posibilidad de que la orden de la administración Trump de una acción encubierta de la CIA en Venezuela pudiera ser el primer paso hacia una guerra total.

La medida impediría al presidente llevar a cabo cualquier acción militar "dentro o contra" Venezuela, a menos que fuera "explícitamente autorizada por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar" del Congreso. Según la Ley de Poderes de Guerra de 1973, cuyo objetivo es limitar la facultad del presidente para entrar en un conflicto armado sin el consentimiento del Congreso, dicha resolución debe ser considerada y votada mediante procedimientos acelerados.

El gobierno de Trump ha ordenado a las fuerzas de Operaciones Especiales de EE. UU. atacar al menos seis embarcaciones frente a las costas de Venezuela desde el mes pasado, alegando que transportaban drogas, y ha intensificado la presión sobre el presidente autoritario del país, Nicolás Maduro, con un aumento de tropas y una serie de amenazas aéreas. Esta semana, Trump sugirió que podría considerar una guerra terrestre.

"Sin duda, ahora estamos considerando la posibilidad de una guerra terrestre", declaró a la prensa el miércoles, "porque tenemos el mar muy bien controlado".

Hasta ahora, el gobierno ha enfatizado que sus ataques contra presuntos narcotraficantes en el Caribe se llevaron a cabo en aguas internacionales. Una acción militar directa contra Venezuela constituiría una grave escalada.

"El pueblo estadounidense no quiere verse arrastrado a una guerra interminable con Venezuela sin debate público ni votación", declaró Paul, un libertario que se opone sistemáticamente a la participación de Estados Unidos en conflictos internacionales. "Debemos defender lo que exige la Constitución: deliberación antes de la guerra".

Sin embargo, aunque muchos republicanos han adoptado la filosofía de política exterior de "Estados Unidos primero" de Trump y su esfuerzo por sacar a Estados Unidos de los conflictos en el exterior, pocos en el Congreso se han pronunciado en contra de los ataques en el mar o la perspectiva de una escalada con Venezuela.