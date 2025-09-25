(VIDEO) Avioneta se estrella en el aeropuerto internacional de Maiquetía: dos personas rescatadas

???? #ÚLTIMAHORA: Accidente aéreo en Maiquetía



???? Un avión Jet Learjet 55 (YV3440) sufrió un accidente la tarde de este miércoles en Maiquetía. De manera preliminar se reportan 4 víctimas.



‼️ Autoridades activaron la sala de crisis y canal de emergencia para atender la… pic.twitter.com/6RgjZa6pt2 — Agencia Venezuela News (@AgenciaVNews) September 24, 2025

25-09-25.-El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) indicó que lograron rescatar a dos pasajeros con vida luego de que una avioneta se estrellara en la pista del aeropuerto internacional de Maiquetía. El incidente, según las autoridades, ocurrió cuando la aeronave Learjet 55, matrícula YV3440, se encontraba despegandoUna aeronave Learjet 55 se estrelló la tarde de este miércoles 24 de septiembre en la pista del aeropuerto internacional de Maiquetía. Bomberos aeronáuticos y autoridades se encuentran en el sitio del suceso para las labores de rescate y contención del accidente.El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) indicó en una publicación en redes sociales que pasadas las 12:52 p.m la aeronave matrícula YV3440 se encontraba despegando del aeropuerto internacional cuando se precipitó a tierra.«Se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento, logrando el rescate con vida de dos pasajeros quienes inmediatamente recibieron la atención médica encontrándose en condiciones estables», señaló el INAC. El organismo indicó además que se activó la junta de investigación de accidentes para determinar las razones oficiales que propiciaron el siniestro.Sin embargo, la institución no ha precisado cuántas personas se encontraban a bordo de la aeronave, ni ha confirmado si hubo víctimas fatales. Tampoco se ha informado hacia dónde se dirigía el vuelo, dejando muchas interrogantes acerca del caso.Algunos reportes especializados señalaron que la avioneta siniestrada cubría regularmente rutas hacia Cuba y Panamá.