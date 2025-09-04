Donald Trump acusa a Xi Jinping de conspirar contra Estados Unidos con Vladimir Putin y Kim Jong Un

4 de septiembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su homólogo chino, Xi Jinping, de conspirar contra Estados Unidos junto con los líderes de Rusia y Corea del Norte, informó BBC.com.

Los comentarios de Trump se produjeron mientras China recibía a líderes mundiales en su mayor desfile del Día de la Victoria en Pekín el miércoles, una muestra del poderío militar chino.

En una publicación en Truth Social, Trump escribió: "Por favor, transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong Un mientras conspiran contra Estados Unidos".

Trump rechazó previamente las insinuaciones de que el acercamiento entre China, Rusia y otras naciones represente un desafío para Estados Unidos en el escenario mundial.

En redes sociales, el presidente estadounidense también mencionó el "enorme apoyo y la 'sangre' que Estados Unidos brindó a China durante la Segunda Guerra Mundial. El desfile de China conmemora los 80 años de la rendición de Japón en la guerra y la victoria de China contra una fuerza de ocupación.

"Muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de la victoria y la gloria de China. ¡Espero que sean honrados y recordados con justicia por su valentía y sacrificio!"

Xi estuvo acompañado en el desfile por 26 jefes de estado, incluidos Kim y Putin, lo que algunos observadores consideraron un mensaje a las naciones occidentales que los han rechazado.

China ha buscado posicionarse como un posible contrapeso a Estados Unidos desde que los aranceles de Trump sacudieron el orden económico y político mundial.

Trump ha presentado sus aranceles como esenciales para proteger los intereses y la industria estadounidenses. Parece que está dispuesto a pagar cualquier costo diplomático.

Cuando la BBC le preguntó si creía que Pekín y sus aliados estaban intentando formar una coalición internacional para oponerse a Estados Unidos, Trump respondió: "No. En absoluto. China nos necesita".

Añadió: "Tengo una muy buena relación con el presidente Xi, como saben. Pero China nos necesita mucho más que nosotros a ellos. No lo veo en absoluto".

Por otra parte, en una entrevista radial el martes, Trump afirmó no estar preocupado por el eje que se está formando entre Rusia y China.

Declaró en el programa de radio de Scott Jennings que Estados Unidos tiene "las fuerzas militares más poderosas del mundo" y que "nunca usarían sus fuerzas militares contra nosotros".

"Créanme, eso sería lo peor que podrían hacer", sentenció.