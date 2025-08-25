Inmigración detiene de nuevo a Kilmar Abrego Garcia, enfrenta deportación a Uganda

Washington 25 de agosto de 2025.— Kilmar Abrego García está siendo procesado para su deportación a Uganda, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras ser detenido el lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), días después de su liberación.Abrego García, oriundo de El Salvador, fue deportado por error a su país de origen en marzo y recluido en una conocida prisión salvadoreña durante meses antes de ser devuelto a Estados Unidos en junio, donde fue encarcelado por cargos federales de tráfico de personas, informó Noticias de CBS.com.

Un juez dictaminó que debía ser liberado antes de su juicio programado para enero. Abrego García fue liberado de la prisión preventiva el viernes pasado. CBS News informó el sábado que sus abogados recibieron una notificación judicial sobre su posible deportación a Uganda. Llegó a las instalaciones del ICE el lunes por la mañana para registrarse, hablando en castellano con simpatizantes que se habían reunido en el exterior de las instalaciones para mostrar su apoyo. "No era necesario que lo detuvieran en el centro de detención de ICE. Ya estaba bajo vigilancia electrónica del Servicio de Alguaciles de EE. UU. y prácticamente en arresto domiciliario", declaró su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg. "

La única razón por la que decidieron detenerlo es para castigarlo.

Para castigarlo por ejercer sus derechos constitucionales". El lunes, Sandoval-Moshenberg presentó una nueva demanda en nombre de Abrego García, impugnando su confinamiento y deportación a cualquier país "a menos que tuviera un juicio justo en un tribunal de inmigración".