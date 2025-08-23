El FBI allana la casa y la oficina de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump

+ Agentes del FBI allanaron la casa de John Bolton en Maryland y la oficina de Washington, D.C.

+ Bolton es exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump y está siendo investigado en busca de registros clasificados, según informó NBC News.

+ Bolton es un acérrimo crítico de Trump, quien recientemente lo llamó "estúpido" tras criticar la reunión del presidente con el líder ruso, Vladimir Putin, sobre la guerra en Ucrania.

+ El allanamiento es "pura y simple represalia", declaró una persona cercana a Bolton.

22 de agosto de 2025.- El viernes por la mañana, agentes del FBI allanaron la residencia en Maryland y la oficina en Washington, D.C. de John Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump y un acérrimo crítico del mandatario.

Los allanamientos forman parte de una "investigación de seguridad nacional en busca de registros clasificados", según declaró a NBC una persona familiarizada con el asunto.

La investigación examina múltiples casos de uso de documentos clasificados en filtraciones a medios de comunicación. La investigación comenzó durante el gobierno de Biden, pero no profundizó antes de que el presidente Joe Biden dejara el cargo en enero.

Diez agentes del FBI fueron vistos saliendo de la oficina de Bolton en la calle M, con cajas en mano, alrededor de la 1:40 p. m., hora del este.

Una persona cercana a Bolton declaró a NBC News que cree que las redadas responden a las frecuentes críticas de Bolton a la administración Trump, incluido su libro "The Room Where it Happened".

"Es una venganza, pura y simple", declaró esa persona a NBC.

Bolton fue asesor de seguridad nacional de Trump desde abril de 2018 hasta septiembre de 2019.