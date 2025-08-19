Diosdado Cabello informa incautación de nuevo arsenal de guerra en el estado Miranda

19 de agosto de 2025.-Durante una rueda de prensa este martes, el Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Cap. Diosdado Cabello; informó sobre la incautación de un nuevo arsenal de armas, explosivos y partes para la fabricación de los mismos, los cuales serían utilizados por los grupos de conspiración de la extrema derecha venezolana y mercenarios para los ataques terroristas con los que tenían planeado desestabilizar el país, informó Prensa Mpprijp R: Oriana Sottolano.

En su intervención, el vicepresidente Sectorial explicó que entre los materiales incautados se encuentran explosivos, granadas, una gran cantidad de armamentos de alto calibre como unidades antiaéreas, ametralladoras para tumbar helicópteros, varios tipos de ojivas de bala, lingotes de plomo para el diseño de los proyectiles, Fusiles punto .50 con dos cosas agregadas miras telescópicas de la calidad de un francotirador y un supresor (silenciador); fusiles de calibre 3.08 , 3.38 y otros de distintos calibre.

Adicionalmente, indicó que tenían maquinarias y partes para la fabricación de municiones y artefactos explosivos.

En esta misma línea, Cabello detalló que el plan de la derecha fascista con este nuevo arsenal de armas era repetir el escenario del pasado 11 de abril con francotiradores y del 29 y 30 de julio con los pistoleros para así acusar al Gobierno Nacional y atentar contra el pueblo.

“Todo esto es parte de la trama de conspiración aquí aparecen los serbios previamente capturados y los explosivistas”, puntualizó.

En paralelo, el también titular de la cartera para Relaciones Interiores señaló que este grupo conspirador tenía guardado el arsenal antes mencionado en caletas diseñadas para guardar armas y explosivos. A su vez, recalcó que todo este armamento iba a ser utilizado por la ultraderecha “contra su propia gente y contra el pueblo en general”.