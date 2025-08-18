Falleció la diputada indígena Yosmary Fernández

Yosmary Fernández

18 de agosto de 2025.- La diputada a la Asamblea Nacional de 2020 por el Bloque de la Patria, Yosmary Fernández, falleció el sábado en el municipio Guajira, parroquia Sinamaica, estado Zulia.



La parlamentaria se desempeñó como presidenta del Parlamento Indígena de América-Capítulo Venezuela. El deceso fue confirmado por la alcaldesa de Guajira, María Elena Beltrán Castillo, a través de redes sociales.



El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, lamentó la partida física de Fernández.“Con su ímpetu luchó incansablemente por la reivindicación de los derechos, la organización y las conquistas sociales de la Revolución Bolivariana”, escribió en su cuenta de Instagram.