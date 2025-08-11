Inauguran consultorio odontológico en la comuna Guaicamacuto

Inauguran un nuevo consultorio odontológico en la comuna Guaicamacuto, en Macuto, La Guaira Credito: Agencias



En el marco del aniversario de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, inauguró un nuevo consultorio odontológico en la comuna Guaicamacuto, cumpliendo con una solicitud hecha por el Poder Popular durante la campaña electoral.

El centro de salud, ubicado en una platabanda de una casa comunal, cuenta con dos sillas de última tecnología, tres odontólogos y próximamente se incorporarán higienistas dentales. El servicio será coordinado por la comuna, que asignará citas según las necesidades de los consejos comunales de la zona.

Durante el acto de entrega, el gobernador Terán destacó que este logro se alcanzó «a pesar del bloqueo genocida y los delitos de lesa humanidad cometidos por el imperio de Estados Unidos», y resaltó el compromiso del presidente Nicolás Maduro en superar las adversidades.

«Desde el corazón del Cojo, parte baja, seguimos avanzando con amor y la bendición de Dios, cumpliendo las órdenes del presidente: más territorio y menos escritorio», afirmó Terán.

Francia Arteaga, parlamentaria de la Comuna y miembro del Consejo Comunal, destacó que «Hoy es un día de fiesta para nuestra comunidad, porque después de años de desasistencia, tendremos un servicio odontológico público y organizado», expresó Arteaga.

El nuevo consultorio ofrecerá atención pública y gratuita a la comunidad, en línea con los programas sociales del Gobierno nacional. La obra representa una respuesta a las demandas históricas de la población en materia de salud bucal.

Las autoridades destacaron que esta acción está en sintonía con la política de «gobierno de calle» promovida por el mandatario nacional.