El Departamento de Justicia cita a Letitia James, rival de Donald Trump desde hace mucho tiempo

Según se informa, las citaciones se relacionan con un par de investigaciones exitosas de la fiscalía general de James en Nueva York: su demanda por fraude civil contra el presidente y su caso de corrupción contra la NRA.

MANHATTAN, 9 de agosto de 2025) — El Departamento de Justicia citó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como parte de una investigación sobre su impactante demanda por fraude civil contra el presidente Donald Trump, según informes.

Una citación supuestamente se refiere a si la oficina de James violó los derechos civiles del presidente cuando lo demandó por mentir sobre su patrimonio neto para estafar a bancos y aseguradoras y obtener préstamos comerciales más favorables. James ganó la demanda en 2024, y Trump adeuda aproximadamente 500 millones de dólares por la sentencia en su contra, que actualmente se encuentra en apelación.

La segunda citación, según se informa, se relaciona con el prolongado caso de corrupción de James contra la Asociación Nacional del Rifle (NRA), otro caso que James ganó el año pasado después de que un jurado determinara que el exlíder del grupo de armas, Wayne LaPierre, malversó donaciones para financiar su ostentoso estilo de vida. Anteriormente, James había intentado disolver la organización por completo, pero no tuvo éxito. "Cualquier instrumentalización del sistema judicial debería perturbar a todos los estadounidenses", declaró un portavoz de James a Courthouse News en respuesta a los informes. "Respaldamos firmemente nuestro exitoso litigio contra la Organización Trump y la Asociación Nacional del Rifle, y seguiremos defendiendo los derechos de los neoyorquinos".

El abogado personal de James, Abbe David Lowell, calificó la supuesta investigación del Departamento de Justicia sobre James como "el ejemplo más flagrante y desesperado de la campaña de represalia política del presidente que lleva a cabo esta administración".

"Utilizar al Departamento de Justicia como arma para intentar castigar a una funcionaria electa por hacer su trabajo es un ataque al estado de derecho y una peligrosa escalada por parte de esta administración", declaró Lowell en un comunicado. "Si los fiscales llevan a cabo esta táctica indebida y están realmente interesados en la verdad, estamos listos y a la espera con los hechos y la ley".

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.