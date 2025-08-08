Jornada de atención para mascotas se realizará este sábado 9 de agosto

Este sábado, 9 de agosto, el Parque Sucre Los Caobos, será escenario de una jornada gratuita de atención para animales de compañía realizada por el Banco del Tesoro, denominada Huellas de Amor.

El evento se realizará en un horario comprendido entre las 9 de la mañana, hasta las 4 de la tarde.

En el marco de la celebración de los 20 años de la entidad bancaria, que se autodenomina como «el primer Banco Amigo de las Mascotas», se desarrollará esta jornada de atención a los peludos, donde se les brindará a perros y gatos de las comunidades, en alianza con la Misión Nevado, los siguientes servicios, sin costo alguno:

• Vacunas: antirrábica, triple y séxtuple.

• Desparasitación, corte de uñas y limpieza de oídos.

Para participar en esta jornada de atención gratuita, los asistentes deben seguir las siguientes normas:

Todo perro(a) adulto(a) o cachorro(a) debe llevar una correa o pechera

Colóquenle un bozal si es nervioso(a), ansioso(a), agresivo(a) o pertenece a las siguientes razas: Pit Bull, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro

Los gatos(as) deben ser llevados con correa, en kennels o bolsos

Es necesario que permanezcan en las áreas designadas para la actividad

Estar atentos(as) a las instrucciones del personal de la institución

Llevar bolsas para recoger los desechos







«Acérquense con sus consentidos, para que hagan amigos, entre ladridos y maullidos. La invitación es a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, en el Parque Los Caobos, aquí en Caracas», reza la invitación del Banco del Tesoro.

Quienes asistan a esta Jornada, podrán visitar el stand del Banco del Tesoro, allí tendrán la oportunidad de abrir cuentas, solicitar la tarjeta Master Debit, que ofrece múltiples beneficios como pagar en plataformas de streaming y hacer compras en línea, así como presenciales.