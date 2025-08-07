De proyecto escolar a fenómeno viral: la historia de Cacahuete, el gallo que emociona al mundo

Un gallo, que responde al nombre Cacahuete y que deambula libremente entre los estudiantes de Notre Dame de Boone Kennesee, se ha convertido en una estrella del ciberespacio.

Todo comenzó con un sencillo vídeo grabado durante un partido de fútbol infantil en el que, sin planearlo, Cacahuete se unió a la acción. El clip se volvió viral y ha sido reproducido millones de veces en todo el mundo, generando mensajes de cariño desde lugares tan lejanos como Japón y Sudamérica.

La historia de Cacahuete y sus hermanos empezó en noviembre del año pasado, cuando la escuela lanzó un proyecto educativo sobre animales. La idea original era que los polluelos formaran parte de una experiencia temporal, pero tras un intento fallido de sacrificio, solo uno sobrevivió: Cacahuete.

Edwige Sudari, una de las dos maestras encargadas del proyecto, recuerda: "Los demás no sobrevivieron, pero Cacahuete sí. Desde el principio se mostró tranquilo con los niños. Lo alimentaban por las mañanas y se despedían de él por las tardes. Poco a poco, su casa se volvió el patio de la escuela".

A medida que crecía, los padres del alumnado construyeron un nido para él. Hoy, Cacahuete se ha integrado completamente a la vida escolar: sabe dónde está la oficina del director, pasa de aula en aula y despierta a los alumnos con su característico canto.

El impacto educativo y social

Más allá del fenómeno viral, la presencia de Cacahuete ha tenido un impacto positivo en la dinámica escolar y en el desarrollo emocional de los estudiantes. "Cacahuete ha contribuido a que el ambiente escolar sea más cercano y tranquilo", explica el director del centro, Samuel Oderechi. "Los niños se comportan con más calma, están atentos a no hacerle daño, y hasta los padres lo saludan por las mañanas. El clima en la escuela ha mejorado notablemente".

El éxito del proyecto ha llevado a ampliar el contacto con la naturaleza. Además del gallo, la escuela ha incorporado al espacio verde una colmena, un huerto educativo y varios patitos. Los propios alumnos construyeron refugios para los patos y asumen la responsabilidad diaria de su cuidado.

Edwige Sudari, una de las maestras impulsoras de la iniciativa, destaca también los beneficios a nivel emocional y comunicativo: "Este proyecto ha sido una oportunidad para que algunos niños, que normalmente son muy reservados, se expresen y conecten con los demás. El vínculo con los animales favorece claramente su desarrollo emocional y lingüístico".

7 millones de visitas y seguidores de todo el mundo

El vídeo que catapultó a Cacahuete a la fama fue grabado inicialmente con un fin informativo, para mostrar a los padres el avance del proyecto. Sin embargo, lo que comenzó como una publicación interna se convirtió en un fenómeno viral.

"Hasta ahora, nuestros vídeos solían tener unas 50 visitas como máximo", cuenta el director. "Pero este alcanzó las 1.000, luego 10.000, y pronto superó el millón. Hoy ya ha sido visto más de siete millones de veces, y recibimos mensajes desde todos los rincones del mundo. Cacahuete se ha convertido en una auténtica estrella internacional".

Con el entusiasmo generado, el proyecto educativo continuará el próximo curso. Los docentes ya contemplan la posibilidad de incorporar nuevos animales, como uno o dos gatitos, y sueñan con que los futuros felinos de Notre Dame de Boone sigan los pasos de Cacahuete y vuelvan a conquistar internet.