Gaceta Oficial 43.172 jueves 17 de julio 2025

2025-07-17 Gaceta Oficial 43172

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

Resolución que designa a José Gregorio Biomorgi Muzattiz, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República Libanesa.

Resolución que designa a Imad Saab Saab, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela en la República Argelina Democrática y Popular, concurrente ante el Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática y ante el Gobierno de la República Islámica de Mauritania.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE COMERCIO NACIONAL

Resolución que designa a Yadetsy Josefina Garrido Pacheco, como Directora General de Rendimientos, Productividad y Tasas de Beneficios, adscrita al Viceministerio de Evaluación, Seguimiento y Control del Proceso de Formación de Precios, del Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Acta Constitutiva de la Fundación Centro Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación del Cacao (CENIDIC).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución que designa a Luis Eduardo Fernández Rangel, como Coordinador de Administración del Hospital Materno Infantil Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, adscrito a la Dirección de Salud de Distrito Capital, en calidad de Titular.

Resolución que designa a Olga Lucía Fonseca García, como Directora de la Clínica Popular I Teresa González Barranquitas del municipio Rosario de Perijá, Parroquia Donaldo García del estado Zulia, adscrito a la Dirección Estadal de Salud del estado Zulia, en calidad de Encargada.

Resolución que designa a Tomás Alexis La Rosa Pérez, como Coordinador de Administración del Hospital Materno Infantil Dr. Joel Valencia Parpacen, adscrito a la Dirección Estadal de Salud del estado Miranda, en calidad de Titular.

Resolución que designa a Noly Coromoto Fernández Hernández, como Autoridad Única de Salud (E) del estado Zulia.

Resolución que designa a Josmarbi Isabel Manaure Martínez, como Autoridad Única de Salud (E) del estado Delta Amacuro.

Resolución que designa a Alexander Ramón Leal Navas, como Autoridad Única de Salud (E) del estado Carabobo.

Resolución que designa a Moraima del Carmen Salazar Peña, como Autoridad Única de Salud (E) del estado Mérida.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE HIDROCARBUROS

Resolución que nombra a Luis Santiago Rodríguez González, como Registrador Nacional del Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas (RESQUIMC), servicio desconcentrado integrado a la estructura organizativa del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Resolución que designa a Edwuards Antonio Obando Ávila, como Director General de la Oficina de Gestión Administrativa, de este Ministerio.

Resolución que designa a Emperatriz María León Núñez, como Directora General de la Oficina de Planificación y Presupuesto, de este Ministerio.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Moisés Arturo Médina Caraballo, en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar con sede en Ciudad Bolív.ar

Resolución que traslada a Héctor Manuel Esculpi Volcanes, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con sede en Mérida.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Carlos Roberto Galindo Rondón, en la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Cumaná.

Resolución que designa a Dariber Andreína Cedeño, como Jefe de División la Unidad Administradora Desconcentrada del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy.

Resolución que traslada a Lenny del Valle Graterol González, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Décima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado La Guaira, con sede en Catia La Mar y competencia en materia de Protección de Derechos Humanos y Ejecución de la Sentencia.

Resolución que traslada a Gabriel Alejandro Salinas, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía 28 Nacional Penal.

Resolución que traslada a Malvin Damarys Vásquez, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Resolución que traslada a Maraly Katyhuska Olivares Robles, como Fiscal Auxiliar Interino a la Unidad de Depuración Inmediata de Casos, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con sede en San Cristóbal.

Resolución que traslada como Fiscal Auxiliar Interino a José Manuel Calderón Alvarado, a la Fiscalía Trigésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay y competencia en materia Contra Las Drogas.

Resolución que designa a Merlanis Amaury Tovar Bandes, como Directora (Encargada) de Investigación y Postgrado de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público (ENFMP).

