(VIDEO) "Quiero que me den a mi niño": venezolana arrestada por ICE pide que la deporten junto a su hijo

La madre venezolana, Yusmari Galíndez, quien se encuentra retenida en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en Houston, Texas, ruega a las autoridades estadounidenses que la deporten a Venezuela junto con su hijo.

Galíndez fue detenida por los agentes de Migración el pasado 10 de abril; tras meses de encierro en la prisión del ICE, solamente pide a las autoridades que le permitan reunirse con el adolescente para regresar a su país natal, informó Telemundo.

"Quiero que me traigan a mi hijo hasta el centro de detención y ese mismo día me saquen", pidió entre lágrimas la desesperada madre.

Cuando la venezolana fue detenida por las autoridades migratorias, su hijo se encontraba en la escuela. Ante tal situación, Yusmari llamó a una vecina para que lo mantuviera bajo resguardo.

De acuerdo con los reportes, Galíndez, su pareja y su hijo llegaron a Estados Unidos tras postular en el programa CBP One, el cual fue anulado por la administración de Trump, tras el regreso del magnate a la Casa Blanca, el pasado mes de enero.

El día de su detención, fue abordada por las autoridades, debido a una supuesta infracción de tránsito. De acuerdo con la venezolana, los agentes la habrían obligado a firmar su deportación. "Me dijeron firma aquí, con groserías. No me dijeron más nada", manifestó.

Ahora, su hijo se encuentra bajo el cuidado de su padrastro, quien también está en riesgo de ser deportado. "Nadie se quiere separar de su mamá, yo me quiero ir con ella", dijo el menor de edad a Telemundo.

Priscilla Mendoza, abogada defensora, aseguró que trabajan para "cerrar el caso" y lograr que el adolescente pueda regresar a Venezuela con su madre.

"Ya yo firmé y ellos me pueden sacar en cualquier momento sin mi hijo", expresó Galíndez, ese es su mayor temor.