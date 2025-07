Estados Unidos: Crean aplicación ICEBlock que permite avistamientos de agentes de inmigración en la comunidad

5 de julio de 2025.- Mientras continúan las operaciones de inmigración en el sur de California y Estados Unidos, una nueva aplicación que permite a los usuarios reportar avistamientos de agentes de ICE en su área está generando atención y controversia, informó ktla.com.

La plataforma, llamada ICEBlock, se lanzó en abril en respuesta a la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración y las protestas masivas que le siguieron, según su creador, Joshua Aaron. La aplicación permite a los usuarios reportar avistamientos de actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en lo que Aaron describió como un esfuerzo para proteger a los transeúntes de confrontaciones físicas. "De eso se trata todo esto: de que la información llegue a la mayor cantidad de personas posible para que todos puedan protegerse a sí mismos y a sus comunidades de lo que está sucediendo en este país", declaró Aaron a Lindsey Peña de KTLA.

Aaron afirmó que los informes enviados a la aplicación son anónimos y que los usuarios pueden reportar avistamientos de ICE a menos de ocho kilómetros de su ubicación actual. También pueden recibir notificaciones automáticas de la actividad en su área.

Para mantener la aplicación 100% anónima, Aaron explicó que solo está disponible en iOS, ya que, según él, ofrecerla en Android les habría obligado a recopilar datos de los usuarios, algo que quería evitar por su seguridad. Enfatizó que no pretende obstruir las operaciones policiales, sino proteger a los civiles de posibles encuentros violentos en sus comunidades.

"Esta aplicación no divulga información personal a nadie", declaró. "No hay fotos ni videos. Esta aplicación es para informar, no para obstruir. No toleramos la violencia contra agentes de la ley ni contra funcionarios federales de ningún tipo. Esto es simplemente para ayudar a las personas a evitar la confrontación en primer lugar".

La aplicación tiene alrededor de 20,000 usuarios, la mayoría de ellos en Los Ángeles, y ha recibido críticas y rechazo de la Casa Blanca y funcionarios federales, con algunos preocupados por posibles problemas de seguridad para los agentes.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó la aplicación en una reciente sesión informativa y dijo: "Seguramente, parece que esto sería una incitación a más violencia contra nuestros oficiales de ICE que simplemente están tratando de hacer su trabajo".