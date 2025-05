Salió de Venezuela rumbo a Estados Unidos, soñando con una carrera en Cosmetología. Fue deportado a una prisión de El Salvador

Hace un año, Andry José Hernández Romero salió de Venezuela en busca de un futuro mejor en Estados Unidos.



29 de mayo de 2025.- Quería seguir desarrollando su carrera como maquillador. Dejó atrás su hogar de toda la vida en el pequeño pueblo de Capacho Nuevo, donde vivía con su madre, su padre y su hermano menor, informó La Edición de CNN.com



El 23 de mayo de 2024, apenas dos días después de cumplir 31 años, Andry partió con la esperanza de algún día abrir un salón de belleza en Estados Unidos o de ganarse la vida con una de sus otras pasiones: el diseño y la sastrería. Pero toda esa esperanza se ha convertido en angustia.



El maquillador venezolano llegó a Estados Unidos, pero su viaje se volvió "trágico", según declaró su madre, Alexis Romero, a CNN. Andry es uno de los cientos de migrantes venezolanos que fueron deportados por el gobierno estadounidense a El Salvador en marzo. Sus seres queridos no han tenido noticias suyas; están completamente desconectados.



Hasta el momento, no hay certeza sobre qué pasará con él ni con el resto de los detenidos en el Centro de Reclusión Antiterrorista (Cecot).



“Por favor, tráiganlo de vuelta, han sido dos meses de angustia. Ya no aguantamos más. Por favor, pónganse la mano en el corazón y tráiganlo de vuelta. Esta angustia nos está carcomiendo… Espero que esta gente diga: ‘Sí, va a volver’. Que digan algo, cualquier cosa, aunque sea una cosita”, suplica Alexis, de 65 años.